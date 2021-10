Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que las disposiciones fiscales que aplicarán en 2022, no establecen ningún límite a las personas morales para deducir los donativos que realizan a las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Tras asegurar que las empresas son las que entregan la mayor parte de los recursos a las agrupaciones, la funcionaria sostuvo que el «tope» sólo aplicará a las personas físicas.

«Las grandes cantidades de dinero en donación normalmente las dan personas morales, y a las personas morales no se está poniendo límite. Los mayores donativos son de personas morales, las personas físicas es un porcentaje pequeño.

«El primer mito es: ‘se están inhibiendo las grandes donaciones’, no. Las grandes donaciones son las de las personas morales y ahí no hay límite, entonces las personas morales siguen deduciendo de manera igual», señaló.

En entrevista radiofónica, Buenrostro detalló que, del total de personas físicas donantes, 96 por ciento entregan recursos a las OSC por debajo de los 30 mil pesos anuales, por lo que las nuevas disposiciones legales –que aún deben obtener el aval del Senado– tampoco les afectarán.

Explicó que el 4 por ciento restante son el objetivo de la reforma, pues no hay claridad sobre el origen del dinero que entregan como donativo, hay sospechas sobre conflictos de interés y los montos que buscan deducir llegan a alcanzar hasta 500 millones de pesos.

«En el caso de las personas físicas, el 96 por ciento que dan donativos y pide su comprobante fiscal para hacerlos deducible, abona menos de 30 mil pesos, y el otro 4 por ciento hemos identificado que son muy poquitos, pero son cuestiones irregulares, y ese 4 por ciento llega a deducir hasta 280, 300 o 500 millones de pesos de puras deducciones. ¿A qué obedece? Es lo que queremos saber .

«Por ejemplo, alguien botea para la Cruz Roja en las esquinas, nadie pide comprobante fiscal, alguien junta todo ese dinero, de los 100 botecitos, y eso entra ahí y a la mejor ahí alguien pide un comprobante, esa persona física. Una persona física está recibiendo una deductiva de impuestos que él no abonó», indicó.