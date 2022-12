Claudia Guerrero y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese al incremento de contagios de Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, descartó ayer imponer el uso de cubrebocas, como medida obligatoria.

«No vamos a poner ninguna medida de carácter obligatorio porque existe una prueba de experiencia científica en la salud pública, de que las medidas que se imponen no sean útiles, no son efectivas», aseguró.

«Las medidas de salud pública, lo que requieren es convencimiento de la gente y ese convencimiento surge del conocer la utilidad del que haya una persuasión amable, incluyente, para que las personas cambien una conducta, usen un instrumento, se pongan una vacuna».

Durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario recordó que el cubrebocas es un instrumento que ayuda a impedir la salida de las gotas de fluidos y secreciones respiratorias.

Sin embargo, insistió en que, para fomentar su uso, es más importante la persuasión que la imposición de medidas, como ocurre ahora en Nuevo León.

«De todas las personas que lo usan, estén o no enfermas, si la persona tiene una infección respiratoria causadas por virus, esas gotas van a estar cargadas de virus, en la medida que traiga cubrebocas, los virus no van a propagar si disminuye la probabilidad de contagio», explicó.

«Es un principio de política que ha dispuesto el Presidente, que nos rige a todo el Gabinete, de que las cosas no se imponen. Las cosas se persuaden amablemente, entonces se junta la ciencia con una política de esta naturaleza».

El lunes, casi ocho meses después de que se levantó la medida, el uso del cubrebocas es de nuevo obligatorio en espacios cerrados de Nuevo León.

Ayer, López-Gatell reconoció que los casos de Covid-19 han ido en aumento en las últimas tres semanas.

«Tenemos un incremento de contagios que atienden a la misma lógica de las infecciones respiratorias, que todas las temporadas de frío, otoño-invierno, en todo el mundo y desde hace centenas o milenios incrementan», refirió.

El subsecretario insistió en que, de acuerdo con las proyecciones de la comunidad científica, Covid-19 entrará en una fase estacional y sincronizándose con los más de 360 virus respiratorios que se conocen.

A pregunta expresa, López-Gatell descartó la posibilidad de una nueva campaña de vacunación contra Covid y presumió la cobertura de inmunización.

«La mortalidad por Covid-19 es francamente baja. Afortunadamente esto es resultado de la vacunación extensa que se ha tenido en todo el territorio, con un 84 por ciento de cobertura general», agregó.

El funcionario insistió en la necesidad de que adultos mayores, menores de 5 años, embarazadas y personas con inmunodepresión busquen la aplicación de la vacuna, pero contra la influenza.