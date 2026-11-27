Roberto Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Francisco Javier Calderón, descartó que la presencia del gusano barrenador del ganado en México esté relacionada con una insuficiencia presupuestal y sostuvo que el problema se originó por un descontrol sanitario en otro país.

Durante una entrevista en el Foro Global Agroalimentario 2026, el funcionario señaló que el presupuesto aprobado para el organismo ronda los 5 mil 200 millones de pesos, lo que representa un incremento aproximado de 3 por ciento respecto al año anterior. A esa cantidad se suman ingresos autogenerados por derechos, que suelen representar alrededor de mil 800 millones de pesos y que Hacienda autoriza como ampliaciones presupuestales.

Ante los cuestionamientos del sector agroalimentario por los recortes acumulados de más del 50 por ciento en los recursos destinados al campo, Calderón afirmó que las comparaciones presupuestales no consideran esos ingresos adicionales y aseguró que SENASICA cuenta con recursos suficientes para realizar sus labores de sanidad.

Sobre el gusano barrenador del ganado, que México combate desde 2024, explicó que la estrategia requiere reducir la población de la mosca en vida silvestre mediante la liberación aérea de ejemplares estériles.

Actualmente, se producen alrededor de 100 millones de moscas estériles por semana en Panamá y 50 millones en Metapa, Chiapas. Se prevé que esta última planta alcance una producción de 100 millones semanales a principios de 2027. A ello se sumará una nueva instalación en Texas, que aportará otros 100 millones, con lo que la capacidad conjunta podría llegar a 300 millones por semana.

«La reincursión del gusano barrenador a México obedece un fenómeno regional, se salió de control en Panamá, en la frontera entre Panamá y Guatemala (…) cuando esta barrera biológica funcionaba se mantenía con alrededor de 20 a 30 millones de moscas estériles por semana», explicó el Director de SENASICA.

«Desafortunadamente por distintos factores que no voy a mencionar la infección por gusano barrenador siguió caminando, nos llegó aquí a México, pero ya estamos restableciendo la este capacidad productiva. En ningún momento hemos dejado de invertir y hemos dejado de trabajar en el control del gusano barrenador del ganado», agregó.

Calderón consideró que ese volumen permitirá avanzar hacia una etapa de mayor control y eventual erradicación de la plaga. En México se acumulan alrededor de 53 mil casos de gusano barrenador del ganado desde noviembre de 2024, de los cuales cerca de mil 700 permanecen activos, por debajo del máximo de 2 mil 400 registrado durante el brote.

En cuanto al barrenador del hueso del aguacate, aclaró que no todo Jalisco está libre de la plaga, aunque sí existen zonas reconocidas como libres, entre ellas las áreas productoras que exportan a Estados Unidos.

Aseguró que en más de 28 años de exportaciones de aguacate mexicano a ese país, no se ha registrado una detección de la plaga en la frontera. Añadió que SENASICA reforzará las inspecciones en puntos de verificación y abrirá dos más en Michoacán para revisar cargamentos.