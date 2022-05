Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno no considera adquirir vacunas para la viruela humana como medida de prevención ante la viruela símica, porque aún no está claro el nivel de protección que pueda ofrecer, informó el subsecretario Hugo López-Gatell.

«Por un fenómeno conocido como inmunidad cruzada, es posible que confiera cierta protección contra la viruela símica cuando se presenta en humanos, es decir, proteja a los humanos de la viruela símica, pero no hay estudios formales sobre el grado de protección que puede conferir para la viruela símica», explicó.

El subsecretario informó que el 28 de mayo se detectó en México el primer caso importado de viruela símica en un hombre de 50 años que es atendido en la Ciudad de México.

De acuerdo con López-Gatell, el cuadro clínico en general de esta enfermedad en humanos es leve, si se compara con la viruela de los humanos.

Señaló que la mortalidad es muy baja, casi ocasional, el cuadro clínico se resuelve espontáneamente, y no hay un tratamiento específico contra este padecimiento.

«Deja inmunidad permanente y no causa otras complicaciones como si las causaba en su momento la viruela de los seres humanos», agregó.

Por su parte, Rodrigo Romero Feregrino, secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología, dijo que es muy poco probable que la viruela símica en México escale a una gran cantidad de casos, y no se espera que se comporte como una enfermedad tan grande como Covid-19 porque la forma de transmisión al parecer no es tan fácil.

«Hay que tener contacto con las lesiones o un contacto muy cercano», dijo.

