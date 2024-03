Antonio Baranda Agencia Reforma

QUERÉTARO, Querétaro.- La candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, descartó que las ocho nuevas rutas de trenes de pasajeros puedan costar 1.8 billones de pesos, como lo estimó la consultora especializada Alttrac.

No dio, sin embargo, una estimación ni ahondó en lo que sí podría costar el proyecto ferroviario que, confirmó, sería una continuación del que está encarrilando el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La aspirante presidencial afirmó que ella plantea desarrollar ocho proyectos ferroviarios en los 18 mil kilómetros de vías que hay en el País y que actualmente se utilizan para trenes de carga.

«Vamos a hacer el tren México-Querétaro, ya lo dije, y lo vamos a cumplir, no solamente hasta Querétaro, sino hasta León y Guadalajara», expresó Sheinbaum en una conferencia de prensa en esta ciudad.

«Son ocho proyectos que vamos a desarrollar, 18 mil kilómetros, viene una cifra hoy (ayer) en un medio nacional. No es esa cifra», agregó la morenista.

REFORMA publicó ayer que, según estimaciones de la consultora Alttrac, adecuar los 18 mil kilómetros de vías para activar los trenes de pasajeros, significaría una inversión de 1.8 billones de pesos

«Cuando se dio la concesión de ferrocarriles quedó una cláusula en donde decía: si no desarrolla el concesionario el tren de pasajeros, el Estado puede entrar a desarrollarlo», abundó Sheinbaum.

«Entonces, lo primero que se hizo es abrir a los concesionarios para ver si lo quisieran desarrollar, son esencialmente dos concesiones de trenes, uno es Grupo México y la otra es una empresa que acaba de comprar a Kansas, que es una empresa canadiense».

Más tarde, al encabezar un mitin en Pedro Escobedo, Querétaro, la morenista adelantó que el tren México-Querétaro será el primer proyecto prioritario de su Administración.

«Ya lo recuperó el Presidente y no se va quedar ahí, vamos a hacer el Tren México-Querétaro, es el primer proyecto que vamos a garantizar», planteó.