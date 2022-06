Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Para el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no hay riesgos de que el crimen organizado intervenga en las elecciones del próximo domingo en seis estados.

Entrevistado afuera de Palacio Nacional, el funcionarios dijo que tampoco hay «focos rojos» y confió en que la jornada electoral se desarrolle en tranquilidad.

«Para la jornada electoral, ¿cómo está el país en estos seis estados?», se le preguntó al salir de una reunión con empresarios estadounidenses.

«Hay tranquilidad, desde luego la expectativa que genera un proceso electoral, pero hasta ahora el proceso se desarrolla sin incidentes mayores», respondió.

«¿Se confía en que será en paz, que podrá la gente acudir?», se le insistió.

«Es lo que esperamos todos, hacer lo propio y en permanente comunicación con los gobiernos estatales, con los institutos electorales y, desde luego, que haremos nuestra parte para garantizar la seguridad», comentó.

-¿No hay riesgo de que el crimen organizado intervenga en estas elecciones?

-Pues no lo vemos nosotros y no hemos (recibido) ningún reporte en ese sentido de los órganos electorales.

Hernández subrayó que hay coordinación con los órganos electorales locales y el Instituto Nacional Electoral, para atender cualquier incidente.

«Y habrá, digamos, la presencia que normalmente se utiliza, en este caso de la Guardia Nacional», manifestó.

«No, en este momento ninguno (foco rojo)», añadió a pregunta expresa.

