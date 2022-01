Daniel Reyes Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Al sostener que el DIF estatal no tiene un superior jerárquico, el Gobernador Samuel García descartó ayer la posibilidad de una sanción por el caso del bebé de Capullos que él y su esposa se llevaron a casa un fin de semana.

El emecista insistió en que no hicieron nada ilegal, aunque para sacar al menor utilizaron un «permiso especial» otorgado por el DIF estatal, fuera de los instrumentos legales de acogimiento familiar, los cuales requieren de una certificación.

Además, tanto el mandatario como su esposa Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, mostraron en sus redes sociales imágenes del bebé.

Cuestionado durante una visita al Macrocentro Comunitario San Bernabé, García minimizó los procedimientos anunciados por la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF nacional, o la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

«No son investigaciones, son exhortos», dijo el Gobernador.

«El DIF estatal es una autoridad autónoma, no tiene superior jerárquico: ni el DIF nacional, ni la CNDH, ni la Comisión Estatal son sus superiores, entonces, más que medidas son exhortos y todos se van a contestar».

Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes señaló que la difusión del rostro del bebé vulneraba su derecho a la intimidad y protección de datos personales reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, obligatoria a nivel nacional.

García sostuvo que su gestión pretende cambiar el modelo de operación del DIF, al que consideró abandonado desde hace años.

