Mirna Ramos Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Tras señalar que no se considera a sí mismo como una de las «corcholatas» de Morena rumbo a la elección presidencial de 2024, Ricardo Monreal advirtió ayer que en caso de que el partido quiera mantener el método de encuesta para elegir a su candidato, él no participará.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado habló sobre el tema antes de impartir una conferencia sobre la reforma electoral y la sucesión presidencial ante estudiantes de la Universidad de Monterrey.

Monreal dijo que no cree en las encuestas organizadas y cantadas por el propio partido, sin embargo, descartó hacer lo mismo que el ex subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien tras perder el sondeo de Morena en Coahuila, busca ahora la gubernatura por el Partido del Trabajo.

«Yo no me sometería a una encuesta. Faltan ocho meses y vamos a esperar que cambie el método», expresó el zacatecano.

Sobre la contienda interna morenista rumbo a 2024, advirtió que en caso de ruptura o escisión se pone en riesgo la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

«Morena pone en riesgo ganar y ratificar el 2024», dijo.

El senador insistió en que se debe impedir el uso de recursos públicos en la promoción de los otros aspirantes presidenciales de Morena.

Sobre el «Plan B» en materia electoral, que se perfila para su aprobación definitiva, Monreal reiteró que parte de la reforma es inconstitucional y que muy posiblemente no quedará como se aprobó, una vez que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia.

«Muchas de las leyes se van a declarar inconstitucionales», señaló.

«Sobre cómo quedará el INE, no podemos adelantar ningún juicio sobre eso».

Monreal afirmó que su voto en contra de la reforma que impulsan Morena y el Gobierno federal generó molestias entre quienes ostentan el poder.