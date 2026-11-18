Fabian Hernandez Cerda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Partido Verde en Tabasco descartó el apoyo a la candidatura de Andrés Manuel López Beltrán, aspirante morenista a una diputación federal por Morena, informó el Delegado Político del Comité Ejecutivo Nacional, Evaristo Hernández Cruz.

«Quiero decir que yo creo que la decisión ya está tomada que va a ser Jorge Bracamontes (…) estoy seguro que va a demostrar que el que manda en Tabasco es él», dijo ante medios.

Durante la presentación de la pevemista Lulú Morales López como perfil para el proceso de selección de candidatura por el Distrito IV, Hernández Cruz aseguró que «Andy» ya no tiene ningún poder en Morena, pues será el diputado local, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, quien demuestre quién tiene el nuevo poder.

«Andy ya no tiene ningún poder en Morena, por eso yo estoy seguro que va a ser Bracamonte», sentenció.

Actualmente, Andrés Manuel López Beltrán se encuentra en la búsqueda de la candidatura para ser diputado federal por el Distrito 6 de Tabasco, mismo que abarca Villahermosa y los municipios de Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Por ello, ‘Andy’ renunció a ser secretario de Organización del Consejo Ejecutivo Nacional del partido, y desde entonces mantuvo acciones relacionadas a su búsqueda del escaño.

En diversas ocasiones, la Oposición lo ha acusado de actos anticipados de campaña, mismos parecían haberse disminuido durante unos días tras el retiro de su visa por parte de Estados Unidos.