Noé Magallón Agencia Reforma

TEPIC, Nayarit.- Cuestionada sobre si cuenta con una estrategia específica para combatir la influencia y poder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Occidente del país, bastión del grupo criminal, Claudia Sheinbaum dio una propuesta general que pretende enfocarse en el origen de las causas de la violencia y en la disminución de la impunidad.

La candidata presidencial de Morena también rechazó cualquier discurso alusivo a la «mano dura» en el tema de la seguridad pública.

«Sí. Nosotros hemos hablado de que la política de seguridad y justicia, porque van vinculadas, tiene dos elementos centrales: el primero tiene que ver con la atención de las causas», dijo.

«Que las y los jóvenes de Nayarit, de México y de Jalisco, o de cualquier lugar del país, no sean atraídos por una banda delincuencial y que tengan una opción de vida distinta; ahí es la solución de fondo siempre a un problema de violencia o delincuencia».

El otro elemento, añadió la candidata de la coalición Morena-PT-PVEM, tiene que ver con enfrentar el tema de la impunidad.

«Para ello necesitamos fortalecer o consolidar la Guardia Nacional, las policías estatales, pero también la Fiscalía y su vinculación con las instituciones del Estado encargadas de la seguridad… Y también el Poder Judicial», mencionó.

«Nosotros no hablamos de mano dura».

Al mismo tiempo, sostuvo, se tendrá que desarrollar un sistema nacional de inteligencia para la seguridad pública que permita tener las pruebas suficientes que ayuden a fortalecer las carpetas de investigación.

«Nuestro objetivo es la justicia en todos los términos. La justicia social y al mismo tiempo un sistema de justicia que funcione. Y además, lo que tiene que ver con los delitos financieros», añadió.

Desde su formación y consolidación a inicios de la década pasada, el CJNG mantiene la hegemonía en Jalisco, además de que sostiene cruentas batallas con el Cártel de Sinaloa en los límites con Zacatecas, y con Cárteles Unidos en los límites con Michoacán.

‘Están desesperados’

Sheibaum negó que la coalición que la postula esté financiando al emecista Jorge Álvarez Máynez para operar en su favor, como señaló la Oposición.

«El financiamiento es falso», respondió en la rueda de prensa.

«Somos tres candidatos… primero decían que ya estaban cercanos en las encuestas de bisutería y ahora está la cuestión de que uno de los candidatos renuncie a favor de la candidata del PRI. Demuestra que ellos están muy desesperados porque están abajo y no es la encuesta, es el reconocimiento de todo México».

La morenista agregó que tiene diferencias con Movimiento Ciudadano, aunque no tantas como con el PRI y el PAN.

«Evidentemente, la guerra es sucia, el odio, las calumnias, son parte de esta desesperación. Todavía tienen tiempo, 19 o 18 días para hacer propuestas, no les ha funcionado el odio ni las calumnias… ni les va a funcionar».

Sheinbaum hizo un llamado a sus seguidores para estar alertas ante la presunta costumbre de la Oposición de cometer fraudes en las elecciones.

Al ser cuestionada sobre el caso Ayotzinapa y la inconformidad que externaron normalistas recientemente en la CDMX, agrediendo a policías capitalinos, la ex Jefa de Gobierno fue cautelosa.

«Todavía no acaba el trabajo. Entonces, vamos a esperar a lo que tenga que plantear el Gobierno federal», dijo.

Más tarde, durante el mitin realizado en explanada de la Feria Nayarit, Sheinbaum reiteró promesas como apoyo económico a todas las mujeres de entre 60 y 64 años; beca mensual para niños de escuela pública; poner una Farmacia del Bienestar, entre otras.