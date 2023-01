Noé Magallón Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Bruno, el hijo de Luz Raquel, no ha podido ser afiliado al IMSS porque no se han cumplido los criterios que marca la Ley del Seguro Social, informó ayer la institución.

La respuesta se dio luego de que la tía del menor hizo público que el niño no fue atendido pese a que sufrió una convulsión.

«El Hospital de Pediatría brindó atención de urgencias al menor la noche del 25 de enero», reiteró el Seguro Social.

«Fue valorado mediante el sistema de clasificación universal de urgencias Triage, donde recibió consulta integral, valorando entre otros aspectos el estado neurológico del paciente».

Después, añadió, se determinó el egreso y se dio información para la atención en casa.

Aurora, tía del niño, ha denunciado los problemas que tiene con el IMSS desde diciembre, ante la presunta negativa del instituto de acatar una orden judicial que lo obliga a darle atención a Bruno.

«No lo atendieron», sostuvo en relación al episodio reciente.

«Si salió esa doctora es porque me puse ahí a gritar, pero no le dieron receta, no le dieron nada, ¡eso no es atender!».

El menor, añadió, presentó alteración en la conciencia, somnolencia y baja presión y, posteriormente tuvo otro episodio de convulsión.

«Hablé a Servicios Médicos 911 y vino Cruz Verde y ellos lo trasladaron a urgencias y ahí se estabilizó; ahorita ya está en casa pero sigue en observación.

El IMSS sostuvo, por su parte, que le ha dado puntual seguimiento a las disposiciones de las autoridades.

«Se reitera que, no obstante que el menor no es derechohabiente del IMSS, y se carece de las condiciones legales vigentes para otorgarle seguridad social, personal directivo de la Jefatura de Prestaciones Médicas mantiene comunicación con sus familiares a fin de brindar acompañamiento en el caso.

«El IMSS Jalisco, en respeto a los derechos de las niñas y los niños, en acato absoluto de lo que determina la ley, otorga atención médica de urgencias bajo la política de cero rechazo».