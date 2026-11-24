Martha Alicia Martínez Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Fiscal General, Ernestina Godoy, descartó que existan indagatorias contra el senador Adán Augusto López y Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, «Andy»

En cambio, informó que la Fiscalía investiga al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios señalados por Estados Unidos.

Sobre el caso de Olán, dijo que no existe una investigación en su contra porque la Fiscalía no actúa con base en rumores o dichos.

«No tengo una investigación en curso sobre esta persona que usted me pregunta. Hay una mención que se hizo como testigos de oídas, e insisto, la Fiscalía General de la República no actúa con base en rumores o a dichos», dijo en conferencia, luego de comparecer durante alrededor de tres horas a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

En el caso de Sinaloa, Godoy señaló que la Fiscalía investiga a los 10 funcionarios señalados por Estados Unidos, entre ellos el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quienes ya fueron citados.

Sin embargo, reveló que el Gobierno de Estados Unidos no ha presentado una solicitud formal de extradición.

«El Gobierno de Estados Unidos no ha presentado la solicitud formal de extradición con todas las pruebas que tiene que acompañar», sostuvo.

Godoy también descartó que exista una investigación contra el senador Adán Augusto López, a quien se ha vinculado con el grupo criminal La Barredora.

«No hay», respondió.

Cuestionada sobre Fausto Isidro Meza Flores, «Chapo Isidro», afirmó que será juzgado en México.

«Acaba de pedir una duplicidad, vamos a respetar el debido proceso y lo vamos a juzgar aquí en el país», señaló.

Anuncia dos iniciativas

Godoy anunció que presentará dos iniciativas ante el Congreso. La primera busca modificar la ley de la Fiscalía para poner en marcha el Servicio Profesional de Carrera y emitir su reglamento.

La segunda, explicó, se elabora en coordinación con los 32 fiscales del País, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. La propuesta plantea modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para cerrar «en lo posible la puerta giratoria».

«Estamos buscando cerrar en lo posible la puerta giratoria, que tengamos un tema muy claro de la flagrancia, de los casos de urgencia, tener una serie de puntos muy especiales que permitan la agilización de los procedimientos penales que ayuden también a los juzgados. Y estaremos discutiéndola ya el día 4, que es la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Puebla», informó.