Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República informó que el desplome del helicóptero que costó la vida a 14 marinos, tras la captura del capo Rafael Caro Quintero en Los Mochis, Sinaloa, no fue consecuencia de una explosión o artefacto colocado, sino a la falta de combustible.

En un comunicado, la dependencia federal dio a conocer que esa es la conclusión sobre el siniestro registrado el pasado 15 de julio, con base en el resultado del análisis forense practicado y a la información que extrajo el fabricante de la caja negra de la aeronave.

«En la carpeta de investigación se cuenta con el dictamen en materia de incendios de explosión, que indica que no hubo ningún ataque de carácter externo, ni ninguna explosión por algún artefacto ajeno a la aeronave», indicó.

«Por lo que toca a la caja negra, la empresa fabricante, después de haberla recibido y analizado, ha señalado que fue la falta de combustible la causa de la caída».

Caro fue detenido alrededor de las 12:50 horas del 15 de julio, tras ser descubierto por la perra «Max» que lo olfateó oculto en un matorral.

Según el reporte oficial, el capo estaba solo, sin cómplices. No se reportaron otras detenciones en el operativo.

Caro fue trasladado en un helicóptero de la Marina, con el respaldo de otro Black Hawk en el que viajaban 15 infantes de la Armada.

Es este último el que se desplomó a los pocos minutos y que tuvo como saldo 14 marinos fallecidos y uno herido.

La caja negra de este helicóptero también fue enviada a Estados Unidos para ser analizada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), de acuerdo con la propia Secretaría de Marina.

Caro Quintero fue encarcelado el mismo día en el Penal del Altiplano, para enfrentar un juicio de extradición a Estados Unidos por el crimen del ex agente de la DEA, Enrique Camarena, y compurgar su condena de 40 años de cárcel en México por el mismo asunto, de los cuales ya ha cumplido poco más de 28.