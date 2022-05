Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, no excluir a ningún país, de la Cumbre de las Américas, el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian A. Nichols, indicó ayer que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela, por no respetar la democracia.

«Con todo respeto, le planteé al Presidente Biden que, si va a haber una Cumbre de las Américas, tienen que participar todos, que nadie debe excluir a nadie», dijo ayer en referencia a la llamada telefónica que sostuvo con el estadounidense el pasado viernes.

–¿Cuba, Venezuela, Nicaragua? –se le preguntó.

–Todos, que ya tiene que cambiar la política en América, ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos, de manera muy respetuosa, porque, ¿cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente, de qué galaxia? Vamos a dialogar, a unirnos, a hermanarnos, no a la confrontación –contestó.

En su conferencia matutina, señaló que hay grupos en EU que «han sacado raja y provecho», de una política excluyente contra países como Cuba.

«Han sacado muchas ventajas en lo económico y político, pero basta de estar medrando con el dolor de la gente. Nuestros migrantes mexicanos nos ayudan con más de 50 mil millones de dólares al año, esto no tiene que ver con política, esto es ayuda a sus familiares.

«¿Por qué negarle esa posibilidad a los cubanos que tienen a sus familias en Cuba? ¿Por qué asfixiar?», cuestionó.

El encuentro de alto nivel se celebrará en junio en Los Ángeles para discutir preocupaciones comunes y desarrollar una visión compartida para el desarrollo de la región, ya sea de carácter social, económico o político.

«Es un momento clave en nuestro hemisferio, estamos enfrentando muchos retos a la democracia. Cuba, Nicaragua, el régimen de (Nicolás) Maduro, no respetan la Carta Democrática de las Américas y, por lo tanto, no espero su presencia.

«Es una decisión para el Presidente (Biden), pero creo que él ha sido muy claro: los países que no respeten la democracia no van a recibir invitaciones», indicó Nichols en entrevista con el canal colombiano NTN24.

Según un portavoz del Departamento de Estado, aún no se han «cursado» invitaciones para la Cumbre.

En diciembre, Biden celebró una Cumbre por la Democracia de la que quedaron excluidos Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití, cuyos gobiernos son acusados por Washington de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.

