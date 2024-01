Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una ola de ataques e incendios y otra de asaltos armados registradas las últimas semanas en Tabasco, el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán, afirmó que quienes cometieron los delitos fueron vándalos y no integrantes del crimen organizado, pues los cárteles no existen en la entidad.

Francisco Morán aseguró que los mismos delincuentes se autonombran como integrantes de cárteles para provocar incertidumbre en la población tabasqueña.

«Siempre he estado en el entendido que no tenemos cárteles aquí, realmente son grupos de vándalos, que son los mismos, antes se llamaban ‘La Barredora’, luego se ponen Cártel de Noreste cuando ya no les conviene, luego se ponen Cártel de Jalisco, ellos se están autonombrando, pero siguen siendo los mismos delincuentes», expresó en el banderazo de dos mil 500 elementos federales y locales para reforzar la seguridad en el Municipio de Centro (Villahermosa).

«Por cuestiones legales no me permite por la presunción de inocencia, pero son los mismos actores, hacen esto y están escondidos, y la vida del delincuente es esa, o va a terminar en la cárcel o en cuestiones abatidos o por sus propios compañeros, fuerzas del orden, siempre estarán escondidos. No pertenecen (a cárteles) se están moviendo conforme a sus mismos intereses, son células delictivas, bandas delictivas locales, no hemos tenido en las detenciones que hemos hecho gente foránea eh, son locales», señaló.

En el mismo evento, estuvo el Gobernador morenista, Carlos Merino, quien respondió a las críticas de la Oposición sobre la presunta tolerancia a los grupos criminales en la entidad.

«Quienes dicen eso (del crimen organizado) seguramente tienen muy buena y vasta experiencia en el tema, saben de qué se trata, lo hicieron en el pasado y ahora quieren desestabilizar, aquí no se va a tolerar ninguna delincuencia organizada, ni siquiera a la electoral organizada a la que ellos pertenecen», dijo.

Además del despliegue de elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía estatal, en el operativo también se presumió el despliegue de dos helicópteros, uno de ellos equipado con artillería.

El pasado 5 de enero, en plena venta de ‘Reyes Magos’, en la capital Villahermosa se registró una ola de asaltos de encapuchados con armas cortas y largas a por lo menos una decena de comercios.

Un día después, Hernán Bermúdez Requena renunció a la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y en su lugar quedó como encargado de despacho, José del Carmen Castillo Ramírez.

Aunado a ello, en la madrugada del 22 de diciembre se reportó la quema de vehículos de carga y particulares en al menos cinco puntos de Villahermosa y municipios como Cárdenas, Comalcalco y Paraíso.

También se alertó sobre hechos de violencia en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco.