Claudia Guerrero Agencia Reforma

Zacatecas, México: La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Morena enfrente una elección intermedia difícil en 2027, como advirtió el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal.

Cuestionada sobre el posible fortalecimiento de la Oposición, la Mandataria afirmó que su movimiento mantiene respaldo por los programas sociales y los resultados que atribuyó a su Gobierno en seguridad y economía.

-Monreal decía a los integrantes de Morena que se alistarán, que se esperaban unas elecciones intermedias difíciles en 2027 por el fortalecimiento de la oposición. ¿Usted coincide con esta postura?, se le preguntó a Sheinbaum.

«Pues la verdad no tanto. Pero ya no me toca a mí hablar en particular del resultado de la elección del 27, ya es un proceso que le tocará al Instituto Nacional Electoral, pero creo que va muy bien el movimiento del que provenimos», señaló.

La Mandataria federal sostuvo que el crecimiento de la inversión pública y privada impulsará la economía en el segundo semestre del año.

La Presidenta citó cifras del INEGI según las cuales la inversión creció 7.7 por ciento anual en junio, impulsada por un alza de 18.1 por ciento en la pública y de 6 por ciento en la privada.

«Hay buenos resultados. La gente lo ve y eso pues también se traduce en apoyo», sostuvo.

«No veo malos escenarios para México», afirmó.