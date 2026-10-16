Diana Mayumi Suzuki Perea Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto de la planta de gas natural licuado Amigo GNL, en Guaymas, Sonora, no genera daños ambientales, pese a las impugnaciones judiciales y los cuestionamientos sobre sus posibles efectos en la biodiversidad del Golfo de California.

La Mandataria defendió los estudios de impacto ambiental y las rutas previstas para los buques metaneros, mientras dos suspensiones judiciales mantienen frenadas las obras del proyecto.

«No hay daño ambiental, no hay ningún daño ambiental, se hizo todo el estudio de impacto ambiental de la zona», afirmó.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó el 24 de septiembre que había autorizado el proyecto desde el 13 de abril, con medidas para proteger la biodiversidad marina, aunque el permiso se encuentra sujeto a revisión judicial.

Entre las condiciones establecidas por la autoridad ambiental figura la prohibición de realizar obras marítimas entre diciembre y abril, así como un límite de 60 arribos anuales de buques metaneros y el monitoreo de sus efectos sobre mamíferos marinos y otras especies.

El 18 de septiembre, un juzgado federal concedió una suspensión definitiva que impide ejecutar obras y actividades amparadas por la autorización ambiental mientras se resuelve el juicio promovido por la organización Nuestro Futuro.

La agrupación cuestionó la legalidad del procedimiento de evaluación ambiental y advirtió sobre posibles afectaciones a ballenas y otras especies que habitan el Golfo de California.

Este viernes, Sheinbaum sostuvo que la planta se encuentra fuera de la zona del ecosistema de la vaquita marina y que las rutas de navegación fueron determinadas durante la planeación del proyecto.

«Ya se está haciendo, ya prácticamente está terminada. Ahorita se paró, como hay amparo, se paró hasta que no se resuelve el amparo», señaló.

El proyecto contempla recibir gas natural procedente de Estados Unidos para licuarlo en Guaymas y exportarlo hacia mercados asiáticos mediante embarcaciones que cruzarían el Golfo de California.

Sheinbaum anunció que el próximo miércoles acudirán funcionarios de las secretarías de Energía y de Medio Ambiente para presentar los antecedentes del proyecto, sus permisos y los estudios ambientales realizados.