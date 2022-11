Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que pensiones del IMSS, ISSSTE o Infonavit sean utilizadas para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).

Cuestionado en su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Mandatario calificó como un invento la preocupación por cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), pues se difundió que el Gobierno federal dispondría de reservas como los ahorros en el sector público.

«No es cierto, ese es otro invento, también muy difundido el fin de semana, yo no soy Zedillo ¿Quién fue el que creó las Afores, cuándo se crearon? con Zedillo ¿no?», respondió.

«No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores, lo acabo de decir hace relativamente poco, pero seis meses, en una reunión del Infonavit que tuvimos aquí en el patio, que lo plantearon los dirigentes sindicales, que había ese rumor y dije que no y no hay absolutamente nada, hay una mala interpretación de una ley de presupuesto».

Además, negó que se consideren esos recursos para el fortalecimiento del Presupuesto en operaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

«Le voy a pedir al Secretario de Hacienda que lo aclare», prometió, pero el Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, aclaró enseguida que ya se había emitido un posicionamiento al respecto.

Hacienda asegura que no tomará fondos de pensiones

La SHCP aseguró ayer que el Gobierno federal no sustraerá activos de otras tesorerías o reservas del sector público para destinarlos al FEIP, solamente de la Tesorería de la Federación, como parte de la reforma que permitirá que este último tenga dos nuevas fuentes de ingresos.

La dependencia federal aclaró que la legislación que determina quién puede hacer uso de estos recursos, de otras tesorerías o reservas del sector público y sus fines seguirá vigente.

«De ninguna manera significa que el Gobierno sustraiga activos de otras tesorerías o reservas del sector público, ya que únicamente se regulan los activos de la Tesorería de la Federación que maneja el Gobierno Federal», dijo en un comunicado.

Explicó que la LFPRH en materia de capitalización al FEIP, permitirá que, además de depósitos en efectivo que ya recibe actualmente, obtenga, como aportación, ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el Gobierno Federal o que forman parte de sus activos.

«Se podrá aprovechar la capacidad de emisión del Gobierno, ya que actualmente no es posible depositar otros activos que no sean efectivo», señaló la dependencia federal.

Describió que las transferencias de activos financieros del Gobierno Federal se darían cuando la SHCP identifique que existe un mejor resultado con respecto al balance financiero aprobado hacia los últimos días del año en curso y que por cuestiones de tiempo no sea posible reasignar.

Añadió que la iniciativa pretende utilizar este remanente de recursos para capitalizar al FEIP y brindar mayor transparencia sobre el uso de estos recursos. Por ello seguirá aplicando la normatividad de la Administración Pública Federal, así como aquella sobre las Empresas Productivas del Estado y las Entidades Paraestatales.

«La Secretaría de Hacienda no podrá, bajo ningún caso, exceder el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso de la Unión y se deberá contribuir al equilibrio presupuestario; no podrá utilizar activos financieros de las empresas públicas u otros organismos para este fin», enfatizó.

Califican de ambigua la Ley del presupuesto

La reforma a la LFPRH ha sido calificada como ambigua y es parte del paquete económico 2023 que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Salomón Chertorivski, Diputado de Movimiento Ciudadano, consideró que sigue quedando la ambigüedad sobre cuáles serán los fondos de los que echarán mano para solventar los faltantes del presupuesto.

El legislador emecista reiteró que la modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria habla de la posibilidad de utilizar los activos financieros del País, que incluyen las pensiones del IMSS, ISSSTE, Fovissste e Infonavit.

«La ley es absolutamente ambigua, pues habla de la posibilidad de usar esos activos financieros del País para resarcir los fondos de estabilización de ingresos presupuestales, en ese sentido no hay duda alguna. Que ahora digan en un comunicado que no van a utilizar esos fondos, pues qué bueno pero no dicen cuáles sí se podrían utilizar y cuáles no, y esa es la preocupación más relevante.

«La posibilidad es que en cualquier momento en donde se considere que los ingresos presupuestales no dan, estos activos establecidos dentro de los fondos de estabilización pueden ser utilizados de manera discrecional para el gasto presupuestal del Gobierno, es decir, una vil triangulación, y lo que se está generando es un peligro absoluto para la estabilidad no de hoy ni del 2023, sino del futuro de los activos y las finanzas públicas de este País», destacó Chertorivski.

La semana pasada, los legisladores aprobaron que la Secretaría de Hacienda pueda triangular activos financieros para completar el gasto público por la caída de ingresos.

Se trata de depósitos, títulos de deuda a favor del Gobierno, participaciones de capital en empresas donde participa el Estado, reservas de seguros, rendimientos financieros de inversiones, cuentas por cobrar, fondos de ahorro para la vivienda del Infonavit y del FOVISSSTE, acciones de las Siefores y bonos de pensión del ISSSTE, entre otros.