Claudia Guerrero y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo un error en la redacción del dictamen de la reforma del Fondo de Pensiones del Bienestar publicado en la Gaceta Parlamentaria y que difería del documento aprobado originalmente en la Comisión de Seguridad Social.

«Hicieron bien los legisladores en decir: ‘Hay este error, que no tiene malas intenciones, fue un error, mejor esperemos’, porque, si no, de ahí se agarran en el Poder Judicial y declaran inconstitucional la ley», indicó durante la conferencia matutina.

López Obrador defendió la esencia de la reforma, que busca que los recursos de las cuentas inactivas que no hayan sido reclamadas por los trabajadores se transfieran al nuevo fondo.

«Hay una cantidad de recursos no reclamados por los trabajadores que por ley deben entregar al Seguro Social, pero (las Afores) no lo hacen y se quedan con esos remanentes, que son de los trabajadores, y estamos hablando de miles de millones de pesos», dijo.

Por su parte, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reconoció el error cometido en la Gaceta y anunció que se corregirá el dictamen para ser nuevamente votado el próximo lunes en el pleno de Diputados.