Miriam Meza Agencia Reforma

BAJA CALIFORNIA SUR, BCS.- El Presidente López Obrador aseguró que la estrategia del Gobierno federal para contener la pandemia de Covid-19 en el País ha dado resultados, por lo que descartó hacer algún cambio.

Asimismo, el Mandatario insistió en que no desaparecerá la Cofepris.

“No hay ningún cambio”, dijo en conferencia mañanera desde Los Cabos.

“No (desaparece), continúa, porque es muy importante es la encargada de ver la calidad de los equipos médicos, es fundamental la Cofepris”.

El Presidente señaló que sus “adversarios” han lanzado una campaña contra la estrategia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell por cuestiones políticas.

No obstante, aseguró que sin el funcionario reinaría el caos.

“Por cuestiones políticas, yo diría por politiquería, nuestros adversarios o quienes no han estado de acuerdo con la estrategia que se ha seguido, han lanzado una campaña en contra del doctor Hugo Lopez Gatell y yo lo considero un profesional de primer orden y tiene todo nuestro apoyo”, expuso.

“¿Saben porque quisieran que ya no estuviese Hugo López-Gatell, porque entonces no habría información y reinaría el caos, ¿para qué también se inventó la política?, para poner orden en el caos, entonces nuestros adversarios, si no informáramos, imagínense”.

“Tanto el Secretario de salud como el director del Seguro Social, del ISSSTE, están trabajando en coordinación con los estados y este equipo especial en donde Hugo López-Gatell lleva a cabo el trabajo de información a la gente, han estado a la altura de las circunstancias y tiene todo nuestro apoyo, tienen todo nuestro respaldo”.

López Obrador reiteró que a diferencia de otros países, en México hubo tiempo de prepararse, además de que la población atendió el llamado a ‘quedarse en casa’.

“No hay en el mundo un equipo así que esté manejando la pandemia y gracias a ellos hemos podido enfrentar esta pandemia, no me gustan las comparaciones, siempre lo he dicho, porque no se pueden comparar las desgracias de los pueblos, de las naciones, pero en el concierto de las naciones afectadas por la pandemia, nosotros no hemos sido tan golpeados, a pesar de que tenemos elementos que nos afectan, sobre todo las enfermedades crónicas”, dijo.

Tras ser cuestionado sobre una estimación de los fallecidos por Covid-19 para final de año, el Mandatario declinó dar una proyección.

“Pues yo no quisiera tener esa proyección, que nadie perdiera la vida, no voy a dejar pasar la oportunidad para enviar nuestro pésame, lo estamos haciendo todos los días, ya se decidió que a las 12 del día toque de silencio, guardamos un minuto de silencio porque cada pérdida de vida humana es una tragedia, es una familia, no son números, no son datos, vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo para que se salven vidas”, puntualizó.

REFORMA publicó hoy que el Gobierno federal busca desaparecer la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y que las funciones que desempeña actualmente la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) las asuma la subsecretaría de Salud.

Además, plantea que el Consejo de Salubridad General (CSG) forme parte del Instituto de Salud para el Bienestar, órgano creado en la actual Administración.

¡Participa con tu opinión!