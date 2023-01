Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La captura de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín «El Chapo» Guzmán López, que dejó un saldo de 29 personas muertas, entre ellas 10 militares, no representa un cambio en la estrategia de seguridad, sostuvo ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera, reiteró que el plan federal se basa en la atención de las causas que generan la violencia, pero sin dejar de lado la captura de presuntos delincuentes para combatir la impunidad.

«No (hay un cambio), son las dos cosas, pero lo fundamental es atender las causas y eso no va a variar, porque consideramos que el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias, las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales.

«Ya sea por necesidad, por pobreza o por pensar que la felicidad se obtiene con lo material, porque durante mucho tiempo se impulsó el consumo del lujo barato y se fue dejando de lado lo espiritual, lo que realmente vale».

Guzmán López, «El Ratón», fue detenido la madrugada del 5 de enero en Jesús María, Sinaloa, en un operativo de las Fuerzas Armadas que incluyó helicópteros artillados del Ejército y dejó 29 muertos, 10 de ellos militares, más de 35 lesionados y 21 detenidos.