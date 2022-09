Martha Martínez y Claudia Salazar Agencia Reforma

CDMX- La propuesta del PRI de ampliar la presencia de militares en labores de seguridad pública descarriló a la coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD.

Los dirigentes nacionales Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD) anunciaron la suspensión temporal de acuerdos de esta alianza y llamaron a Alejandro «Alito» Moreno (PRI) a respetar el acuerdo de no reformar la Constitución.

Esta decisión paralizará las mesas de trabajo para acordar coaliciones electorales en el Estado de México y Coahuila, donde se renovarán las gubernaturas en 2023 y donde se esperaba que estos tres partidos presentaran candidaturas de coalición.

Asimismo suspenderá los posicionamientos conjuntos que estos tres partidos han venido realizando en la tribuna de San Lázaro y la representación de un Presupuesto alterno de cara a la discusión del Paquete Económico que iniciará hoy en la Cámara de Diputados.

Otro tema a discutirse en San Lázaro, donde se esperaba una posición coordinada de la coalición Va por México, es la propuesta de reforma electoral presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que, entre otras cosas, plantea desaparecer al INE y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

«PAN y PRD expresamos nuestra sorpresa y profunda inconformidad con la iniciativa que que prolonga la militarización del País», manifestaron los líderes panista y perredista, en un posicionamiento conjunto.

«De modo que anunciamos la suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral, hasta en tanto el PRI no defina con claridad si habrá de honrar la plataforma electoral común que firmamos en 2021 y la moratoria constitucional que firmamos en junio del presente año».

El dirigente priista, Alejandro «Alito» Moreno, minimizó el riesgo de una posible ruptura de la alianza con PAN y PRD, y negó que la iniciativa en cuestión sea a cambio de evitar su desafuero, tras ser acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de Campeche.

«La Guardia Nacional no está lista, ni cuenta con la capacidad o la fortaleza para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad.

«Por ello, propusimos ampliar hasta por 4 años la presencia, el acompañamiento y la coadyuvancia para no desamparar a las familias con el apoyo del Ejército», dijo.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, cambió también su posición respecto a los priistas a quienes había acusado de «traidores a la patria», ahora los reconoció.

«Por encima del interés particular o de partido debe estar nuestra nación. Reconozco sin tapujos a Rubén Moreira (coordinador del PRI en la Cámara de Diputados) y a ‘Alito’ Moreno por apoyar la iniciativa de la valiente diputada Yolanda de la Torre que garantiza la profesionalización de la Guardia Nacional», manifestó el morenista Mier.