Jorge Ricardo Agencia Reforma

VILLAHERMOSA, Tabasco.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó ayer que descansará en Navidad y Año Nuevo, y que ya no realizará giras a los estados en lo que resta de 2021.

«Les informo que vamos a tener conferencias (matutinas) hasta el 23, ya el 24 no, nos rayamos, el 24 no, tampoco 25, ni 26, pero el 27 sí, que es lunes, también para que ustedes se preparen con la familia, que lo merecen», informó en la conferencia matutina en la capital de Tabasco.

«Y el fin del año lo mismo, vamos a estar hasta el 30 en la mañana y regresamos el 3 de enero».

Los mismos días de asueto, señaló, aplicará para los secretarios de Estado, sin embargo, habrá guardias para atender los temas urgentes.

López Obrador dijo que la gira por su tierra, en donde encabezó las sesiones de los consejos nacionales de Protección Civil y Seguridad, además de supervisar avances de las obras del Tren Maya, es la última que realiza este año.

Al ser cuestionado sobre porque, al terminar su gestión, se retirará a Palenque, Chiapas, y no a Tabasco, el Mandatario pidió que exhibieran un mapa del estado.

«Miren en dónde está la casa que heredaron mis padres y a dónde me voy a ir cuando termine. Aquí está Palenque», señaló.

«A ver si no tienes uno nacional. Aquí está. Todo lo demás es Tabasco, es una entrada. Aquí está Palenque, aquí está el municipio de Playa de Catazajá».

