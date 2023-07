Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Por culpa de su Alcaldesa, el equipo de Arandas fue descalificado de la Copa Jalisco.

El domingo, cuando se disputaba el encuentro de los Octavos de Final entre el representativo varonil de ese Municipio y el de San Martín Hidalgo, la Presidenta Municipal de Arandas, Ana Isabel Bañuelos, ingresó a la cancha y encaró al árbitro del encuentro.

Dicha acción violó el reglamento del torneo, por lo que el conjunto de San Martín Hidalgo -que perdió el partido- se inconformó ante la organización del torneo.

Ayer, la Copa Jalisco dio a conocer que el equipo de Arandas quedó eliminado del torneo y su cancha fue vetada con un partido, ya que el árbitro reportó que el ambiente en la tribuna era hostil, por lo que no suspendió el encuentro tras la invasión a la cancha, como lo marca el reglamento del torneo.

Así, San martín Hidalgo avanzó a los Cuartos de Final, instancia en la que se medirá a Lagos de Moreno.

«Celebro la decisión de la Copa Jalisco de excluir al equipo de Arandas del torneo. La copa no se puede manchar yendo en contra de los principios y el espíritu de este deporte», escribió el Gobernador Enrique Alfaro, promotor del torneo, en sus redes sociales.

Las otras series de Cuartos serán: Teocaltiche vs. Tuxcueca, Guadalajara ante Ayotlán y Cihuatlán frente a Ixtlahuacán de los Membrillos.