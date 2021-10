Fernanda Carapia Agencia Reforma

GUADALAJRA, Jalisco.- El párroco Alfredo Gallegos, alias «Padre Pistolas», criticó ayer al Cardenal Juan Sandoval Íñiguez por sus declaraciones que motivaron la anulación de los comicios por la Alcaldía de Tlaquepaque, Jalisco.

«Mis respetos para el Cardenal, pero es muy hocicón (…) se puso a criticar a Morena y López Obrador, ¡qué le importaba! Que iba a ser comunista, que se va a acabar la libertad, puras pendejadas», expresó en un video que circula en redes sociales.

«Y ande cabrón, en San Pedro Tlaquepaque corrieron al presidente municipal que había ganado. Va a haber nuevas elecciones por ese méndigo viejillo que se metió en donde no le importa».

Un video de Sandoval Íñiguez provocó que se anulara la elección que había ganado la abanderada emecista Citlalli Amaya.

Derivado de un recurso presentado por el ex ex candidato de Morena, Alberto Maldonado, el Tribunal Electoral federal resolvió invalidar los comicios, por lo que se deberá convocar a una elección extraordinaria.

El polémico sacerdote, que oficia misa en Michoacán con su pistola en la cintura, recordó a Sandoval Iñiguez que la Constitución prohibe al clero intervenir en política.

«O es pendejo o se hace pendejo, y si quiso ayudar a los de Movimiento Ciudadano, los mandó a la tiznada porque ya les tumbaron su pinche elección, por pendejo».

También llama egoísta al Cardenal, pues aun cuando ya no es Arzobispo de Guadalajara, sigue viviendo en la Casa Episcopal.