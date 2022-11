Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y dijo que se trata de un foro del conservadurismo.

«Ahora es un foro del Conservadurismo, allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros. Por eso les dieron en España también un premio, pero tenemos que seguir adelante y nada más informarnos, sobre todo por los jóvenes, para que no manipulen», comentó López Obrador esta mañana en conferencia.

Ayer, en la FIL, se realizó una mesa llamada «Populismo y democracia» en la que participaron Enrique Peruzzotti, José Fernández Santillán y Porfirio Muñoz Ledo.

En aquella mesa, Muñoz Ledo advirtió que, bajo la concepción griega de la política, Andrés Manuel López Obrador estaría transitando de la demagogia a la tiranía.

El ex legislador recordó que para los griegos la política comenzaba con la monarquía para luego pasar a la oligarquía, la democracia, la demagogia y la tiranía.

«Yo estoy convencido de que Andrés está transitando de la democracia a la tiranía, creo que no se le va a hacer», dijo Muñoz Ledo.

El politólogo mexicano, José Fernández Santillán, estimó que lo que se necesita en México para contener el régimen populista que se mueve rápidamente hacía un régimen tiránico es lo que decía Juan Jacobo Rousseau y que se resume en una palabra: educación.

Por su parte, Enrique Peruzzotti, profesor en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, sentenció que el populismo no es tanto un problema cuando se trata de un movimiento o estrategia electoral para acceder al poder, sino cuando esa lógica antagónica se traduce en un ejercicio específico de poder gubernamental involucrando recursos para tal fin.

Alfaro y MC vs Raúl Padilla

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calificó en días pasados al presidente de la FIL, Raúl Padilla, de mafioso y cacique, esto tras anunciar que funcionarios del Gobierno de Jalisco no participarían en la Feria Internacional del Libro.

El Mandatario dejó entrever que tampoco asistiría a la FIL ante lo que calificó como ofensas, mentiras y ataques lanzados por «lacayos» de Raúl Padilla en contra de quienes tienen responsabilidades públicas.

«No se puede mantener silencio ante los actos que está generando el personaje que tiene secuestrada a la Universidad de Guadalajara y su grupo de lacayos; no vamos a guardar silencio ante esta situación. Ya llegó el Gobernador que va a acabar con esa historia», dijo Alfaro.

«La FIL no puede seguir secuestrada por un mafioso disfrazado de promotor cultural. Así de sencillo. Queremos a la FIL, pero queremos una FIL libre de caciques y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para lograrlo».

Asimismo, el senador Clemente Castañeda anunció que legisladores y Alcaldes de Movimiento Ciudadano no acudirán a los eventos de la Feria Internacional del Libro de Jalisco en protesta, acusó, del uso político que de ella hace el director de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López.

Afirmó que la FIL es el nuevo escenario al que el Rector quiere llevar su estrategia de ataque contra las instituciones del Estado de Jalisco.