Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La carretera que va de Apatzingán a Aguililla fue reabierta ayer a los pobladores por elementos de la Guardia Nacional, Ejército y la Policía estatal, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Grupos del crimen organizado habían mantenido bloqueada la vía, desde hace más de medio año, en los puntos de El Limón, en el municipio de Aguililla, y en El Terrero y División del Norte, en el municipio de Buenavista.

Se presume que los cierres supuestamente estaban a cargo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, organizaciones que se disputan el control de esos territorios.

El primer grupo criminal mantiene el control de Aguililla y, el segundo, defiende el paso a Buenavista y Apatzingán.

El viernes, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán envió a un millar de elementos para asumir el control de la vía, con el apoyo de las fuerzas federales.

Los uniformados instalaron diversos puestos de control vehicular en la carretera en ambos carriles, por lo que el paso de camionetas cargadas de limón se reactivó en la zona.

Desde diciembre en esa carretera se han registrado diversos enfrentamientos entre las células criminales. Incluso, la Guardia Nacional y el Ejército han sido agredidos.

En mayo, elementos de la Policía estatal y del Ejército desbloquearon la carretera; sin embargo, luego de permanecer unos días, se fueron del lugar y la vía fue interceptada nuevamente.

“Vamos a ver la eficacia de este nuevo operativo, aunque Aguililla sigue sitiado por el crimen”, advirtió el párroco de ese municipio serrano, Gilberto Vergara.

El operativo federal ocurre a un día de que pobladores destruyeron el helipuerto del cuartel militar en Aguililla.

Los inconformes exigen a los soldados, desde hace dos semanas, que intervengan en la liberación de la vía a Apatzingán, pues la única salida es por Coalcomán y luego a Apatzingán, lo que resulta en cuatro horas más de camino.

Apenas el miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los pobladores de Aguililla a no dejarse enganchar por los criminales

“Decirle a la gente que no se dejen arrastrar por quienes tienen otros intereses, no es la lucha de bandas, en eso no debe estar la gente, no debe estar el pueblo”, dijo en Palacio Nacional.

Y anunció que se implementará un programa integral en esa región para atender las necesidades de la población, y que incluirá la instalación de un Banco del Bienestar.