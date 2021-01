Desbancan a la Mujer Maravilla del primer lugar en taquilla

CDMX.- Un nuevo thriller protagonizado por Liam Neeson, The Marksman, debutó en el puesto número uno de la taquilla estadounidense, con 3.2 millones de dólares de recaudación en el país.

Dirigida por Robert Lorenz, usual colaborador de Clint Eastwood, la película se enfoca en un ranchero y ex marine retirado que vive en Arizona y que ayuda a un niño a escapar de un cártel de droga mexicano.

La película, que se estrenó en mil 975 cines de EU, dejó en segundo lugar a la reina de las últimas tres semanas, Mujer Maravilla 1984.

Neeson, actualmente de 68 años, dijo hace unos días que considera retirarse de las películas de acción después de cumplir con el compromiso de dos producciones más.

“Acabo de filmar Backlight en Australia y tuve una escena de pelea con un chico, adorable, dulce, llamado Taylor. A mitad de la pelea, lo miré. Yo estaba sin aire y a él no parecía costarle nada. Le dije: ‘¿Cuántos años tienes?’ Me dijo que 25. Esa es la edad de mi hijo mayor”, contó a Entertainment Tonight.

El nominado al Oscar por La Lista de Schindler se ha convertido en un icono de acción gracias a sagas como Búsqueda Implacable y títulos como Non-Stop. (Staff/Agencia Reforma)