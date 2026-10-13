Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Baja California desplazó a Guanajuato como la entidad con más homicidios dolosos del País en el acumulado de enero a septiembre de 2026.

De acuerdo con el informe presentado por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad gobernada por Morena acumuló mil 92 víctimas, apenas tres más que Guanajuato, gobernado por el PAN, que sumó mil 89.

La entidad del centro del País perdió la primera posición en el conteo de asesinatos, que había ocupado de manera sostenida desde 2020 en los informes federales de incidencia delictiva.

«En primer lugar está Baja California que representa el 8.5 total nacional, en segundo lugar también con 8.5% del total, sólo son tres homicidios menos de Baja California, está el estado de Guanajuato», informó Figueroa durante la mañanera.

Según la gráfica presentada por el Secretariado Ejecutivo, ambas entidades concentraron 8.5 por ciento del total nacional, seguidas por Chihuahua, con 7.8 por ciento; Sinaloa, con 7.7; Estado de México, con 6.4; Guerrero, con 5.7, y Morelos, con 5.2 por ciento.

Los registros oficiales del Gobierno federal ubicaron a Guanajuato como la entidad con mayor número absoluto de víctimas de homicidio doloso desde 2020, año en el que cerró con 4 mil 990 asesinatos y concentró 13 por ciento del total nacional.

Durante los años siguientes, los informes mensuales de seguridad mantuvieron a Guanajuato a la cabeza del acumulado nacional, entre ellos los de 2021, 2022 y 2023, mientras que en 2024 el estado volvió a ocupar el primer sitio por incidencia absoluta de homicidio doloso.

La posición se mantuvo durante el primer año completo del Gobierno de Claudia Sheinbaum, pues entre enero y septiembre de 2025, Guanajuato concentró 11.13 por ciento de los homicidios dolosos registrados en México, seguido entonces por Chihuahua, con 7.4 por ciento, y Baja California, con 7.3.

El cambio de posición ocurre después de una reducción en los homicidios reportados por el Gobierno federal en Guanajuato, donde el promedio diario pasó de 12.7 víctimas en febrero de 2025 a 3.5 en septiembre de este año.

«La entidad pasó de un promedio de 12.7 homicidios diarios en febrero de 2025 a 3.5 en septiembre de 2026, esto representa una reducción en este periodo de 72 por ciento menos homicidios dolosos», afirmó Figueroa.

En Baja California, el Secretariado Ejecutivo también reportó una disminución en el promedio diario, al pasar de 7.1 homicidios en septiembre de 2024 a 4.1 en septiembre de 2026, equivalente a una reducción de 43 por ciento.

La funcionaria explicó que siete entidades concentraron la mitad de los homicidios dolosos registrados en el País entre enero y septiembre, con 6 mil 399 víctimas en conjunto.