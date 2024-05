Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – La Arena Monterrey vibró con la energía de Maldita Vecindad e Inspector, ofreciendo una noche de canto, baile, ska y rock ante 11 mil personas, según los organizadores.

El evento inició con la banda regia Inspector, que desató la efusividad desde las 21:20 horas con temas como «Gracias», «Inspiracional», «Amargado» y «Sin Rencor». Su actuación incluyó el popular cóver «Te He Prometido», creando un coro masivo que retumbó en el recinto. La presentación de Inspector se extendió hasta las 22:55 horas, concluyendo con «Serpientes y Escaleras», «Osito Dormilón» y «Aunque No Sea Conmigo». Big Javi, su vocalista, expresó su entusiasmo diciendo: «Estar con ustedes está chin…», antes de interpretar su éxito «Amargo Adiós».

A las 23:25 horas, los pachucos de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio tomaron el escenario, desatando una algarabía total. Roco Pachukote, vocalista de la banda, inició con una limpieza tradicional de malas energías y saludó diciendo: «Bienvenidos a esta celebración de paz y baile». La banda abrió su show con «Solín» y ofreció una fusión de rock, ska, música tradicional mexicana y ritmos afrolatinos, demostrando su experiencia de 39 años.

Roco, de 58 años, se dirigió al público con mensajes de paz y conciencia, y pidió el fin de la violencia contra las mujeres al presentar «Mujer». Los éxitos «Bailando», «Quinto Patio Ska», «Lo Pasado, Pasado», «Pata de Perro», «Changoo», «El Chulo» y «Un Gran Circo» resonaron en la Arena, con un cierre emotivo con «Pachuco» y «Kumbala» a las 00:47 horas. La sorpresa de la noche fue Campa, ex acordeonista de El Gran Silencio, quien se unió para una cumbia colombiana.