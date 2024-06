Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Bloquean inconformes distintas carreteras del País en protesta por la falta de pago a 500 proveedores del Tren Maya. Demandan al menos 90 millones de pesos por el traslado de materiales de construcción.

‘Que AMLO nos escuche’

Integrantes del Movimiento Transportistas Unidos, que demanda el pago de adeudos por el traslado de material para el Tren Maya, bloquearon otros puntos en el País, como la carretera Puebla-Orizaba a la altura de la plaza de cobro de Amozoc.

En este punto, se reportó la participación de 30 unidades tipo «góndola», a las cuales les colgaron mantas y lonas que acusaban corrupción en la megaobra del Gobierno de AMLO.

«Sedena, no más corrupción, respondan por los actos de sus empresarios protegidos o que nos adeudan, paguen», decía una de las lonas colocadas en los vehículos.

«No más robo a los transportistas», agregaba otra.

Mary Flores, vocera del Movimiento, indicó en entrevista que la deuda es de 90 millones de pesos y que hay más de 500 transportistas afectados.

«Este es un bloqueo pacífico, no estamos en contra de señor Andrés Manuel López Obrador ni en contra del Tren Maya, tanto que nosotros somos los que suministramos el balasto», dijo.

«Pero nos vemos en la necesidad de hacer estos bloqueos porque las personas que fueron contratados por la Sedena, que tienen monopolizados los contratos (…) no nos han pagado».

«Estamos pidiendo al Presidente de la República que seamos escuchados, que voltee a mirarnos y que vea lo que está pasando detrás del Tren Maya», añadió.

Según reportes, transportistas también realizaron un bloqueo parcial en Veracruz, en la caseta de cobro La Antigua de la carretera Poza Rica-Veracruz.

¿Fraude o proyecto?

Transportistas realizaron ayer un bloqueo intermitente en la carretera federal 307, en Chetumal, Quintana Roo, para exigir los pagos correspondientes al traslado de toneladas materiales para la construcción del Tren Maya.

Alrededor de las 10:00 horas, transportistas de materiales obstruyeron la carretera Xul-Ha-Chetumal, a la altura del kilómetro 19.

Los inconformes colocaron mantas con leyendas como: «¿fraude o proyecto?» y «por corrupción en el Tren Maya, no más robo a los transportistas».

La obstrucción, con unidades pesadas atravesadas sobre la vía, ocasionó un estimado de hasta 10 kilómetros de vehículos parados durante varias horas.

De acuerdo con reportes, la fila de vehículos iniciaba en el poblado de Xul-Ha, Chetumal, y llegaba hasta el filtro de la Policía (conocido como C4) en Huay-Pix, del mismo municipio.

Los tráileres hacían bloqueo total, luego de varios minutos se movían para permitir el paso de algunos vehículos, antes de repetir el cerco. De acuerdo con medios locales, el cerco fue retirado alrededor de las 16:30 horas.

Los bloqueos en Quintana Roo se realizaron a unas horas de una gira de trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en esa entidad, precisamente para supervisar los avances de los últimos tramos del Tren Maya.

Aunque el Movimiento había anunciado que también haría bloqueos en otros puntos del estado, como los Aeropuerto de Tulum y de Cancún, y la carretera Mérida-Cancún, éstos no se realizaron.