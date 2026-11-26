Una mujer de 28 años de edad protagonizó una persecución policial sobre la carretera federal 70 Oriente, donde, tras ser interceptada, presuntamente intentó lesionar con un cúter a una oficial de la Policía Estatal.

Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de este jueves, cuando uniformados estatales detectaron un automóvil Geely modelo 2026, en color azul marino, que circulaba de manera zigzagueante y carecía de los engomados correspondientes a sus placas de Aguascalientes

Los policías le marcaron el alto a la conductora, quien, lejos de detenerse, aceleró la marcha y desató una persecución que concluyó a la altura del fraccionamiento Viñedos de San Felipe.

Al acercarse al automóvil, las oficiales identificaron a la conductora como Raquel N., quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Según el reporte policial, cuando le notificaron que sería infraccionada por la falta de engomados, la mujer adoptó una actitud agresiva. Al recibir la indicación de descender del vehículo, empuñó un cúter con el que presuntamente intentó lesionar a una de las uniformadas, además de agredirla verbalmente.

La oficial logró neutralizar a la conductora y asegurar el objeto cortante.

Raquel fue trasladada junto con el automóvil y el cúter ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se inició una carpeta de investigación por los presuntos delitos de resistencia de particulares y portación de arma prohibida.