Staff Agencia Reforma

CDMX.- Mel Gibson ofreció disculpas tras ser criticado por imitar a una intérprete de lengua de señas durante una convención en Canadá.

El actor y director Mel Gibson ofreció disculpas luego de ser acusado de burlarse de una intérprete de lengua de señas durante una sesión de preguntas y respuestas sobre su trayectoria en la FanExpo Canada.

El protagonista de Corazón Valiente subió al escenario, saludó con la mano a los asistentes y posteriormente imitó los gestos de la mujer antes de señalar hacia la multitud, un momento que generó críticas en redes sociales, donde su comportamiento fue calificado de insensible.

Ante la polémica, Gibson, de 70 años, explicó que su reacción fue consecuencia de la presión de encontrarse frente al público y bajo los reflectores, aunque aseguró que nunca tuvo intención de ofender.

«A veces, cuando te ves expuesto en un escenario bajo los focos, tu mente está hecha un lío y, en ocasiones, muestras una idiotez espontánea e irreflexiva», declaró el actor, quien agregó que «no hubo mala intención alguna» y ofreció disculpas a cualquiera que se haya sentido ofendido.

De acuerdo con TMZ, la presencia de Gibson en la FanExpo Canada ocurrió el sábado 29 de agosto e incluyó sesiones de autógrafos y fotografías con sus seguidores, con un precio de 275 dólares cada una.