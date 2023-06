Edgar Contreras Agencia Reforma

CDMX.- ¡El horror! México fue humillado por Estados Unidos, 3-0 en la Semifinal de la Nations League, partido en el que la frustración apresó a varios jugadores y a miles de aficionados mexicanos que no se cansaron del grito homofóbico.

Fue una noche tan frustrante que el Tricolor sólo pudo reaccionar a patadas, y sus fans a injurias, ante el sexto juego sin vencer a los estadounidenses.

El alguna vez gigante de la Concacaf empequeñece ante jugadores como Christian Pulisic, autor de un doblete, y hasta contra el mexicoestadounidense Ricardo Pepi, quien firmó el tercero.

Diego Cocca sueña con dirigir a México en el Mundial de 2026, pero de no ganar la Copa Oro quizá tenga un abrupto despertar.

Es el técnico quien recibe los golpes, más allá de que no tenga culpa del papelón en Qatar o de errores grotescos como los de Edson Álvarez, primero al ser arrastrado por Pulisic en una jugada en la que el estadounidense voló el balón con el marco abierto y después al excederse en confianza a la defensiva y propiciar el tanto del nuevo Capitán América.

El Tri se desmorona con tanta facilidad que se extravió al primer minuto del complemento, por el mal concepto defensivo de César Montes, la velocidad de Tim Weah y la efectividad de Pulisic.

El resto del juego fue una pelea de barrio.

Uriel Antuna hizo sangrar a Gio Reyna y se salvó de la roja, tal y como ocurrió cuando Balogun planchó a Montes. El problema es que el «Cachorro» mostró los colmillos al hacer justicia por su propia mano, pero ya no evitó la expulsión, aunque se llevó a vestidores a Weston McKennie tras la gresca.

Al 78′, Serginho Dest desparramó a Ozziel Herrera, Luis Chávez y Gerardo Arteaga antes de asistir a Pepi, el cual ganó la espalda del enamorado Israel Reyes.

Minutos después, Edson provocó a Dest y Arteaga incluso agredió al estadounidense, quien también reaccionó con violencia; ambos fueron expulsados por el árbitro salvadoreño Iván Barton, quien perdió la brújula del juego y con poco criterio dio 12 minutos de compensación, pero silbó el final a los ocho debido a los gritos homofóbicos.

El domingo, México pelea por el tercer sitio ante Panamá y será telonero del Estados Unidos vs. Canadá.

En Las Vegas, el Tricolor perdió todas sus apuestas.

DAN PENA

Con la playera destrozada, Weston McKennie besó el escudo de US Soccer antes de ser expulsado. Un ensangrentado Gio Reyna levantaba las manos como para mostrar la superioridad de Estados Unidos sobre México, mientras que Sergiño Dest quería comerse vivo a Gerardo Arteaga, aprovechando que también vio la roja. El partido de ayer en Las Vegas fue uno de los más ríspidos de la rivalidad, con agresiones al estilo de Rafael Márquez sobre Cobi Jones en el Mundial en 2002.