Dos hombres fueron detenidos en la comunidad de Cañada Honda, luego de ser sorprendidos presuntamente mientras desmantelaban una motocicleta que había sido reportada como robada momentos antes.

El caso comenzó con el reporte por el hurto de una Italika modelo 2025, color azul con rojo y con placas de Aguascalientes.

La propietaria, identificada como Anahí, informó a las autoridades que mediante el sistema GPS instalado en la unidad logró ubicarla en el cruce de las calles 5 de Mayo y Edmundo Gámez Orozco, dentro de la misma comunidad.

Policías municipales se trasladaron al punto señalado y encontraron a dos hombres manipulando una motocicleta cuyas características coincidían con las del vehículo robado.

Tras revisar las placas y los medios de identificación, los oficiales confirmaron que se trataba de la misma unidad reportada.

Kevin “N” y Manuel “N” fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.