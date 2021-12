En México, 22% de las personas con una cuenta bancaria tienen contratado el servicio de banca por celular, pero menos del 1% utiliza el móvil como medio de pago regular, de acuerdo con la ENIF 2018, informó el titular de la unidad de atención de la CONDUSEF, José Antonio Mejía Lozano, quien precisó que, en la actualidad, existen las billeteras electrónicas que son ofrecidas por las instituciones financieras, Fintechs.

Explicó que las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico, mejor conocidas como E-wallets, billeteras o monederos electrónicos, son empresas que permiten hacer transferencias sin necesidad de tener una cuenta con la misma, usando medios electrónicos. En otras palabras, son transferencias de dinero de un dispositivo móvil a otro.

Se pueden utilizar para realizar compras, pagos, envíos de dinero de manera digital a diversos destinatarios y realizar domiciliaciones de servicios.

Comentó que, para algunos, podría parecer extraño o causar cierto temor e inseguridad al utilizarlas, sin embargo, es importante que se sepa que es un nuevo modelo de instituciones financieras que se apoyan de la tecnología para ofrecer nuevas opciones de productos y servicios financieros.

Es importante resaltar que no se habla de dinero electrónico, ya que las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico pueden operar con moneda nacional (pesos), moneda extranjera (dólares, euros, etc.) o activos virtuales (bitcoins, litecoin, etc.).

La función principal de estas billeteras electrónicas es el pago digital para evitar el uso de efectivo, no obstante, hay algunas que ofrecen otros servicios, como la gestión de gastos, creación de tarjetas digitales para hacer compras en línea e incluso la posibilidad de hacer pagos tipo contactless (o sea, sin insertar el plástico en una terminal).

De acuerdo con el Estudio Servicios Financieros 2021, realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en colaboración con Netquest, empresa dedicada a la investigación de mercados, uno de los beneficios más valorados en el uso de las billeteras electrónicas es la capacidad de poder comprar en canales digitales y la practicidad de las mismas.

En promedio, se mencionaron 5 beneficios:

• Comprar productos en internet (48%).

• Pagar fácilmente sin necesidad de efectivo (47%).

• Saber cuánto y en qué se gastó (45%).

• No depender de sucursal cada vez que se requiere algún trámite (45%).

• Enviar y recibir dinero de manera fácil y rápida (43%).

Además, las E-wallets son un método práctico que ayuda a la disminución del riesgo de robo o pérdida de efectivo, otorgan mayor seguridad al realizar transacciones, ahorra tiempo, ayuda a reducir el riesgo de fraudes y, debido a que la mayoría de las aplicaciones exigen medidas de seguridad, el ingreso a las mismas es por medio de reconocimiento facial, contraseñas o incluso, si es necesario, el registro de la huella dactilar del dueño.

Por otro lado, como toda tecnología, su uso puede llegar a tener desventajas, por ejemplo el de robo o pérdida del celular, por lo que es necesario tomar acciones inmediatas. También se puede llegar a olvidar la clave de acceso o tener problemas de conectividad, lo que restringe el acceso a la aplicación, entre otras.

