La candidata del Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado, Anayeli Muñoz, denunció el intempestivo retiro de espectaculares con propaganda de su campaña política, en una acción en la que estaría involucrada “la candidata del PRI”.

Ello atenta contra la libertad de expresión y afecta además los derechos político-electorales de todas las candidatas, sostuvo en entrevista, al tiempo de advertir que su equipo ya analiza las rutas legales para proceder.

Comentó que haber bajado los espectaculares es una osadía que no se había vivido en Aguascalientes.

“Me he desempeñado en áreas de comunicación y no recuerdo antecedente alguno de este tipo. Nos bajaron los espectaculares de la campaña, justo después de dar una conferencia de prensa para denunciar con pruebas los actos de corrupción de la exalcaldesa de Aguascalientes”, indicó la candidata naranja.

En ese sentido detalló que apenas después de haber colocado la propaganda en las estructuras espectaculares el domingo que inició la campaña, se detectó que ésta desapareció.

Reiteró que su equipo está analizando las rutas legales para proceder, pues existen declaraciones de que hubo presiones del área de comunicación de la candidata Tere Jiménez para frenar la colocación de más espectaculares y bajar los que ya estaban colocados.

“Hoy en las calles observamos más publicidad de la candidata del PRI, pero no hay publicidad de las demás candidatas, como ya denunciaron también. Están amenazando a las empresas para que coarten la libertad de expresión que tenemos las candidatas, eso va en contra de nuestros derechos políticos-electorales”, concluyó.

