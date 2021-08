Desaparecieron cuatro en Lagos

El municipio de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, sigue siendo tierra sin ley y en donde impera el terror diariamente. Prueba de ello, es la más reciente desaparición de otros cuatro jóvenes vecinos del municipio Unión de San Antonio.

Todavía no se resuelve el caso de los cuatro ciudadanos originarios del estado de San Luis Potosí que se encuentran desaparecidos desde el pasado día 26 de julio, cuando se volvió a presentar otro caso igual.

Esta vez se trata de cuatro jóvenes originarios de la cabecera municipal Unión de San Antonio, quienes viajaron al municipio de Lagos de Moreno ahora se encuentran desaparecidos, sin que hasta el momento se conozca su posible ubicación.

Se trata de quienes responden al nombre de Carlos Padilla Gutiérrez, Pascual González Ortiz, Alfredo González Martínez y Juan José Huerta García.

De acuerdo a la versión de sus familiares, quienes solicitan ayuda para su localización, ya que no tienen ninguna noticia de ellos, el pasado miércoles salieron de la comunidad de Unión de San Antonio, con la finalidad de dirigirse a la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, a bordo de una camioneta General Motor, en color negro, que conducía Carlos Padilla.

Sin embargo, una vez que llegaron al municipio de Lagos de Moreno, se perdió todo contacto con ellos y hasta el momento es hora que no han regresado a sus domicilios.