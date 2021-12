Rolando Herrera Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es para evitar políticas del «periodo neoliberal» que sólo crearon organismos sin atender las causas del problema.

Insistió en que su Gobierno sí tiene un plan respecto al medio ambiente, pero que no continuarán con la «simulación para saquear».

«Es un asunto de fondo que aquí se ha planteado, yo creo que como parte de la política neoliberal los creadores de este esquema de saqueo fueron alentando una serie de políticas que, desde luego tiene una justificación pero, al mismo tiempo, distraen o permiten que no se enfoque el problema principal, que no nos ocupemos de lo que origina todo lo demás o que atendamos las consecuencias, no las causas «,

«No es que no nos importe el medio ambiente, al contrario, lo que no queremos es que medren, que saquen raja de estas causas».

El Mandatario aseguró que había diversos organismos destinados a lo mismo.

«Crearon una constelación de organismos de la sociedad civil, con presupuesto público, con dinero que ya no llegaba a los pobres, en el mejor de los casos para analizar la realidad, no para transformar la realidad», sostuvo.

«Aparte de la Secretaría de Medio Ambiente, ese organismo y dos o tres organismos más para lo mismo, para cuidar el medio ambiente, para protegerlo, ¿qué no lo puedes hacer con uno?».

López Obrador criticó que los ambientalistas no levantaron la voz cuando se destruyó al País en el pasado.

«Como se explica que los ambientalistas, viendo cómo se destruyó el País en el periodo neoliberal y no dijeron nada. Yo no tengo problema de conciencia, los ambientalistas son unos farsantes porque viven bien, reciben fondos del extranjero y viven bien», reprochó.

