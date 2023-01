Tania Casillas y Enrique Osorio Agencia Reforma

En el último mes, 12 personas han desaparecido en Zacatecas en los límites con Jalisco, de donde son originarias al menos siete de ellas, según la Fiscalía de aquel estado.

Entre las víctimas está J. Guadalupe Gallegos, vecino de Colotlán, Jalisco, quien fue visto por última vez la madrugada del 1 de diciembre; su última ubicación fue en un tramo carretero del municipio de Tepetongo, en un camino que une ambas entidades.

En ese mismo tramo desaparecieron el 25 de diciembre Daniela Márquez Pichardo, su prometido, José Melesio Gutiérrez Padilla; su hermana, Viviana Márquez Pichardo, y su prima, Irma Paola Vargas Montoya.

Ellos acudieron a un bar en Jerez, Zacatecas, y regresaban a Colotlán cuando les perdieron la pista.

Manuel Bañuelos Torres y su amigo Daniel Fernández Carrera, ambos de 18 años, desaparecieron el 21 de diciembre en la misma vía. Ellos tienen domicilio en Huejúcar, Jalisco; repartían comida en la zona.

Otras cinco personas desaparecieron en esos límites, cuatro de ellas también en Tepetongo, y uno en Villanueva.

La zona es escenario de una disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, según reportes federales, y desde hace meses, pobladores e incluso integrantes de la Iglesia Católica, en ambos lados de la frontera, han acusado presencia y retenes criminales.

Ayer, unos 150 vecinos de Colotlán se manifestaron en la Glorieta Niños Héroes, rebautizada como la Glorieta de las y los Desaparecidos, en Guadalajara, para exigir la intervención del Gobierno federal.

«Está en los límites entre un estado y otro, como pueden estar (las víctimas) dentro de Jalisco, como en Zacatecas, porque pueden jugar al ping pong», lamentó el padre de Daniela y Viviana, Daniel Márquez Valdez.

«Nuestro Presidente de la República tiene que tener mano dura, (…) estas gentes no tienen respeto por la vida de los civiles», pidió.

También estuvo presente Juan Carlos García, sobrino de J. Guadalupe Gallegos, quien pidió sensibilidad a las autoridades.

«Que busquen ayuda del Gobierno federal y que intervenga, no es una petición, ni siquiera exigencia, es una súplica al Presidente de la República, que por favor se sensibilice con nuestras familias sobre todo en estas zonas alejadas de la zona metropolitana», indicó Juan Carlos.

Ayer el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reiteró que las desapariciones ocurrieron en Zacatecas y que en el norte de Jalisco hay una incidencia delictiva a la baja.

«Aunque hay avances todavía tenemos que reforzar la estrategia de seguridad en la zona, no ante el crecimiento de la incidencia delictiva, porque no tenemos ese problema allá, pero sí ante la presencia de la delincuencia organizada que particularmente desde el estado de Zacatecas pues generan problemas también que impactan a Jalisco», dijo Alfaro.