Jorge Ricardo Nicolás Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La Megafarmacia del Bienestar, o la «farmacia más grande del mundo», como la llamó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el proyecto de más 15 mil millones de pesos en su construcción y funcionamiento, desapareció del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El año pasado, en su Primer Informe, Sheinbaum reportó 12 mil 241 folios surtidos con medicamentos, mediante la recepción de llamadas canalizadas a través del Centro de Atención Telefónica del Bienestar, entre septiembre de 2024 y junio de 2025, pero en el informe de este 1 de septiembre, de mil 342 páginas, ya no se le menciona.

López Obrador, quien inauguró la megafarmacia el 29 de diciembre de 2023, con el que prometió acabar con el desabasto, reportó en 2024, en su último informe de Gobierno mil 155 pedidos a nivel nacional, a pesar de que reportó 126 mil 115 llamadas telefónicas, de las que se derivaron 13 mil 509 folios de atención para el seguimiento correspondiente hasta su conclusión.

En 2023, el gobierno mexicano admitió que tan sólo la compra del terreno en Huehuetoca, Estado de México, de 5 mil 200 metros cuadrados y las adecuaciones habían costado 2 mil 700 millones de pesos, aunque el proyecto calculó más de 15 mil millones de pesos en inversión en 30 años.

«Una farmacia en la Ciudad de México, un almacén, con todas todas, todas las medicinas, todas las medicinas del mundo en cantidades razonables», dijo López Obrador cuando anunció el proyecto que hoy está abandonado.

En junio pasado, Sheinbaum aseguró que seguía funcionando.

«Está funcionando, principalmente para la zona centro del país, llegan ahí los medicamentos y de ahí se distribuyen a la zona centro», dijo.