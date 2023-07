Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sólo reconoce tener en proceso 11 arbitrajes internacionales, aunque en su reporte financiero anual asegura que todavía mantiene 16 procesos arbitrales de este tipo.

En una solicitud de información a la CFE vía la ley de transparencia, la empresa admite 11 arbitrajes en trámite, de los cuales 8 se llevan en la Corte de Arbitraje Internacional de Londres y 3 en la Corte de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Uno de los arbitrajes inició en 2018 y el resto entre 2020 y 2021.

Además, en 10 de los procesos la CFE es el agente demandado y en sólo uno funge como la demandante hacia la empresa Transportadora de Gas Natural de La Huasteca.

Las causas de los arbitrajes no se dan a conocer, como tampoco los montos en disputa, por un tema de confidencialidad en los procesos.

Sólo se conoce información de montos de la demanda iniciada en abril de 2021 por J Aron & Company LLC contra la CFE, por un monto de 400 millones de dólares y el de WhiteWater, cuyo monto reclamado a la CFE es por 100 millones de dólares.

«Las causas y los montos en disputa tienen carácter de reservados ante la existencia de un procedimiento arbitral seguido en forma de juicio que se encuentra actualmente en trámite, por lo que su divulgación vulneraría la conducción de éstos, así como la estrategia de defensa de Comisión Federal de Electricidad.

«La información solicitada podría ser utilizada para entablar nuevas demandas arbitrales en contra de CFE. Al igual, dar a conocer los datos solicitados permite a las contrapartes contar con la retroalimentación de terceros para mejorar y perfeccionar sus acciones y reclamos en contra de esta Empresa Productiva del Estado», expone el documento de información.

Sin embargo, en el reporte financiero anual 2022, entregado apenas en mayo pasado, la CFE, refiere que se tienen 16 procedimientos arbitrales en curso, 9 internacionales en Londres y 7 juicios arbitrales con participantes en México.

La empresa estatal no ofrece información de los procesos, salvo del de J Aron & Company LLC iniciado el 26 de abril de 2021 por impago en compras de gas natural tras el paso de la tormenta invernal Uri.

Consultada respecto a la diferencia de cifras, la CFE no aclaró el tema.