Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-La pandemia borró del mapa nacional al 30 por ciento de las agencias de viajes, aseveró Tulio Bernal, presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes.

Detalló que la falta de apoyos federales y las restricciones de movilidad orillaron a por lo menos mil 980 agencias a cerrar de forma definitiva en el País, de las cuales entre 70 y 80 estaban en Nuevo León.

Sin embargo, Bernal resaltó que las que quedan actualmente empiezan a recuperarse de forma acelerada debido a que la gente estuvo contenida y ya quiere sin salir de vacaciones.

«Hay mucho optimismo definitivamente en nuestro sector porque vemos esas señales que nos está mandando el público. Vemos que hay un deseo impresionante de viajar, los teléfonos no dejan de sonar.

«No vamos a cerrar con números tan significativos como los del 2019, pero sí vamos a estar sumamente bien para finales del 2022 en comparación con el 2021 y no se diga con el 2020».

Las expectativas de crecimiento para este año son de entre 40 y 50 por ciento en relación al 2021, y mucho de ese aumento es impulsado por el turismo nacional, señaló el líder de las agencias de viajes.

Esas proyecciones también se basan en que mucha de la gente que hizo reservaciones por diversas plataformas en internet no quedó muy conforme con el servicio que tuvo durante la pandemia y está regresando a lo tradicional.

«Muchas de las personas que habían comprado servicios de turismo en el exterior o nivel nacional lo habían comprado en agencias de viajes vía online, muchas tuvieron problemas para regresar a su lugar de origen y, por ejemplo, los pasajeros hablaban y te contestaba un call center en Argentina o en Chile o no sé dónde y no te resolvían el problema», describió.

«¿Qué está sucediendo en este momento? Que muchas de las personas se han dado cuenta de que hay que regresar con lo tradicional, a las agencias de viajes que dan la cara, que tienen un rostro, que ven a una persona, que tiene un nombre, que le puedes hablar y que te pueden atender».

