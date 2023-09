Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin respuesta de autoridades y ante el desamparo del Gobierno federal y sus dependencias, el 37 Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) está en peligro, y con ello, se dificulta que los alumnos puedan seguir con su preparación y participación en certámenes internacionales, por lo que piden donaciones a la sociedad.

REFORMA publicó en junio pasado que este este año, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) no entregó los apoyos a la OMM, por lo que se han visto orillados a conseguir recursos por su cuenta. Ahora, ante la presión de una competencia a realizarse en un par de meses en el país, lanzaron un llamado en redes sociales.

«Debido a que, por primera vez en más de 20 años, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) no ha recibido apoyo del Conahcyt, ni de instituciones gubernamentales federales, nos vemos en la necesidad de solicitar apoyo de la comunidad mexicana para poder concluir con las actividades del 2023, específicamente para la organización del 37 Concurso Nacional de la OMM a celebrarse en noviembre del presente.

«Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes del Conahcyt y de la SEP para que no dejen caer este proyecto de más de 37 años que llega a miles de estudiantes en todo el país. Es una verdadera contradicción que, en un año lleno de logros de los estudiantes mexicanos y donde la OMM tiene el mayor alcance en la comunidad mexicana, sea el año de cero apoyos desde el Gobierno», señaló el Comité Organizador.

El 37 Concurso Nacional, en el que participarían 320 personas, entre estudiantes y profesores, se realizará tentativamente en Durango. Al enterarse de la situación, algunos ciudadanos e instituciones han alzado la mano, pero para que pueda concretarse la competencia, faltan al menos 800 mil pesos.

En esta ocasión, para el concurso que se tiene previsto en noviembre, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) apoyará con la sede para la realización de los exámenes y, al parecer, con hospedaje.

Algunos ciudadanos han hecho depósitos a las cuentas bancarias difundidas en las redes de la OMM; no obstante, todavía se buscan recursos para temas básicos como alimentos, transporte, mobiliario, medallas y pasajes para el traslado a esa entidad.

La organización del concurso se cotiza en alrededor de 2 millones de pesos, el Conacyt –ahora Conahcyt-, en años anteriores aportaba al menos 1 millón de pesos.

De oro y plata

En lo que va de 2023, con los apoyos de la sociedad, los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria han acudido a competencias en las que los conocidos popularmente como «niños matemáticos» han logrado medallas de oro y de plata.

Tan sólo en julio, en la 25 Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe (OMCC) consiguieron tres medallas de oro y una de plata, resultados con los que colocaron a México como el campeón de esa justa internacional; ganaron la plata en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC, por sus siglas en inglés) organizada en Bulgaria, y el oro en la 64 edición de la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) que tuvo lugar en Chiba, Japón.

Debido a sus resultados, México ya es reconocido entre las naciones y organizadores de las competencias internacionales como una «potencia matemática emergente».

«Es importante recordar que los concursantes mexicanos que este año han puesto en alto el nombre de México en las diversas olimpiadas internacionales, surgieron el concurso nacional de la OMM del año pasado y no tener recursos para organizar este evento durante el 2023 pone en riesgo la participación de México en las competencias internacionales del 2024, dejando fuera a talentosos alumnos mexicanos que se han estado preparando por años para participar», alertó la OMM.