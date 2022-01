Durante el 2021, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes intervino para desalojar cuando menos a 30 viviendas que habían sido invadidas para utilizarlas como picaderos, utilizadas principalmente en esos sectores del Fraccionamiento de Villas Nuestra Señora de la Asunción como Villa Montaña y Villas del Río que todavía no han sido municipalizados.

Antonio Martínez Romo, titular de la corporación, aseveró que las empresas desarrolladoras de esas viviendas todavía no han entregado esos espacios a la autoridad capitalina, tras cumplir con todas las obligaciones vigentes, sin embargo se interviene en esas áreas que se encuentran abandonadas y llegan personas que se posesionan de esos inmuebles.

Esa situación provoca serios problemas a los habitantes que ocupan las casas alrededor, motivo por el cual solicitan la intervención de la corporación policiaca para desalojarlos porque se dedican a robar, a molestar y al consumo de sustancias psicoactivas.

Indicó que una vez que esas casas que son liberadas son entregadas a las personas que habitan en la zona, a cuyos inmuebles se les ponen candados para que no puedan ingresar.

Cuando algún grupo delincuencial, pandillas o particulares invaden esas viviendas abandonadas suelen recolectar esos muebles que otras personas dejan en la vía publica para llevárselos a sus lugares y poder utilizarlos de modo temporal y practicar el –picadero-.

Además, esas casas suelen no ser seguras como ocurre con el resto de las viviendas normales. Cuando se recuperan esas casas se asegura a las personas que se encuentran en el interior que suelen estar consumiendo drogas. Esa propiedad se entrega a la Secretaría de Servicios públicos para que vaya a limpiar el lugar y posteriormente se pasa a los vecinos para que estén atentos y resguarden ese espacio.

El secretario de Seguridad Pública Municipal precisó que esos asentamientos humanos irregulares se encuentran cercanos también a La Rivera, que forma parte del municipio de San Francisco de los Romo, y sin duda que provoca problemas a ambas corporaciones.

¡Participa con tu opinión!