Martha Martínez y Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mayoría de legisladores de Morena, junto con un puñado del PT, desairaron el llamado de Andrés Manuel López Obrador para permitir que el PRI tuviera la Presidencia de la Cámara de Diputados.

“Hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes, nada de maniobras por cargos.se tiene que respetar la ley, el reglamento”, dijo el Presidente al argumentar que legalmente correspondía al tricolor encabezar San Lázaro.

Pero al votarse ayer en el pleno de la Cámara de Diputados una planilla que encabezaba la priista Dulce María Sauri, 72 morenistas se opusieron y 63 se abstuvieron, incluido el coordinador parlamentario Mario Delgado.

Con esos 135 votos más 40 en contra del PT la planilla de Sauri no obtuvo mayoría calificada para ser electa. Además 23 morenistas no se presentaron a sufragar.

Con 454 diputados presentes se requerían 303 votos a favor para esa mayoría calificada pero sólo lograron 278 con votos del PRI, PVEM, PAN, PES y apenas 93 de morenistas.

Gerardo Fernández Noroña, del PT, y quien pretende ser electo como líder de los diputados, dijo en una airada intervención previa a la votación que él era “el presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de México y con eso me basta.estoy en su presencia, en sus pensamientos y en sus oraciones”.

Noroña, quien impulsó el “fichaje” de Mauricio Toledo y Héctor Serrano para las filas del PT y tratar de ser la tercera fuerza parlamentaria, criticó que 4 diputados perredistas pasaran al PRI para superar a los petistas.

La panista Laura Rojas continuará hoy al frente de la Cámara para abrir el periodo de sesiones del Congreso General y recibir el segundo informe de Gobierno de López Obrador.

Será el sábado 5 de septiembre cuando se repita votación de la Mesa Directiva, fecha límite en la Ley Orgánica para lograr un consenso.

Perfilan en Semarnat y quitan 10 subsecretarias

El gobierno federal alista nuevos enroques con la eventual salida del titular de la Semarnat y la eliminación de 10 subsecretarias de diferentes dependencias.

Hace unas semanas se reveló un audio donde el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo denunció luchas de poder en el Gabinete y criticó al Presidente de la República.

Por lo pronto ayer se formalizó el recorte de 10 subsecretarías de Gobernación, Seguridad, Hacienda, Cancillería, SCT, Economía, Salud, Semarnat, Trabajo y Turismo.

Entre ellos el polémico subsecretario de Segob, Ricardo Peralta, quien se vio envuelto en diversos escándalos y hasta regaños presidenciales.