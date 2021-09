Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con avalanchas de migrantes que cruzan prácticamente todo el territorio de la región, la Sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) tiene en el centro de sus debates el proyecto de ¡conquistar el espacio!

A la cumbre, cuyo anfitrión es el Gobierno de México, se presentarán solo la mitad de los Jefes de Estado o de Gobierno de los 33 países que constituyen la Comunidad. No acuden los Presidentes de Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Panamá, cuyas naciones concentran el mayor peso económico y suman el 60 por ciento de la población de la región.

Brasil, la economía número uno del cono sur, no participa pues en enero del año pasado el Gobierno de Jair Bolsonaro suspendió su participación en el organismo.

Uno de los aliados del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el argentino Alberto Fernández, canceló de última hora su visita debido a la crisis que enfrenta tras perder la primera ronda de las elecciones legislativas, lo que motivó críticas de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta del país, así como la renuncia de varios ministros.

De los mandatarios confirmados hasta ayer, cinco son de pequeñas islas caribeñas: Dominica, Guyana, Santa Lucía, Surinam y San Vicente cuya población suma la totalidad que tiene la alcaldía de Iztapalapa.

El impulso que López Obrador quiere darle a la CELAC busca restarle preminencia a la Organización de Estados Americanos (OEA), incluso, parte de las discusiones que se tendrán este día es buscar que la organización que preside Luis Almagro sea sustituida.

Pero la Sexta Cumbre dará preminencia a la creación de una Agencia Regional Espacial en una zona donde los países padecen extrema pobreza que ha provocado oleadas migratorias sobre todo en Centroamérica y El Caribe.

A pesar de la importancia y afectaciones que causa en prácticamente toda la región, la oleada migratoria no está enlistada en los temas del encuentro.

Ayer una oleada de migrantes haitianos cruzó por el Río Bravo tocando las puertas de la frontera estadounidense. La migración haitiana, junto con la venezolana, cubana, centroamericana y mexicana, configuran una diáspora que genera presiones sociales y económicas de grandes magnitudes en el continente.

El Canciller Marcelo Ebrard informó que en la reunión de CELAC se discutirán temas relacionados con la cooperación regional en la lucha contra el Covid y la creación de un Fondo de desastres para la zona por los impactos del cambio climático.

Uno de los temas prioritarios es la consolidación de la Agencia Latinoamericana del Espacio,

“Como ustedes saben, en 2024 va a haber una misión a la luna por parte de Estados Unidos y también ya está programado más adelante la misión a Marte, entonces América Latina y el Caribe van a participar”, expuso Ebrard el pasado martes 14 al dar a conocer los propósitos de la Cumbre.

El encuentro pretende también hacer un llamado al Fondo Monetario Internacional (FMI) para flexibilizar condiciones de deuda y financiamiento.

También el Gobierno mexicano promoverá una declaración contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba a tono con el pronunciamiento que hizo el Presidente López Obrador reclamándole a Joe Biden levantar sanciones contra el Gobierno de la isla.

Está planeado aprobar la Declaración de la Ciudad de México, que enfatizará en la creación de la Agencia Regional Espacial, acceso a los Derechos Especiales de Giro del FMI, rechazo a medidas coercitivas unilaterales, apego al Acuerdo de París y sus compromisos de reducción de emisiones para combatir el cambio climático, compromisos por la igualdad de género y la no discriminación, así como un plan regional para la seguridad alimentaria.