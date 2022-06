Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Más de la mitad de los médicos especialistas que buscaban una plaza y se registraron para la Jornada Nacional de Reclutamiento, no acudieron a la cita para formalizar su trámite, reveló ayer el Secretario de Salud, Jorge Alcocer.

En la conferencia matutina, precisó que 10 mil 920 médicos se inscribieron en la plataforma que habilitó la Secretaría de Salud (Ssa). Sin embargo, 6 mil 229 (57 por ciento) no acudieron a la cita para entregar su documentación y continuar con el trámite.

Detalló que 4 mil 492 médicos (41 por ciento de los registrados) fueron «acreditados», por lo pasaron a la siguiente etapa, mientras que 197 (2 por ciento) no fueron aprobados por las autoridades de salud.

«No hay duda de que la jornada de reclutamiento de médicos es un hecho inédito en la salud de México, se ofertaron 14 mil 323 plazas vacantes y (…) se enviaron 21 mil 840 correos para convocar a los postulantes», señaló.

«Esta Jornada Nacional de Reclutamiento llevó al registro de 10 mil 920 médicos y médicas, 6 mil 229 no acudieron a la cita, el 57 por ciento; 4 mil 494 fueron entonces acreditados, o sea, el 41 por ciento pasan a la siguiente etapa».

Alcocer indicó que se habilitaron 40 sedes para recibir documentación de los postulantes inscritos en el sistema, en ciudades como Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancún, Ciudad de México (Azcapotzalco), Cuernavaca, Toluca, Villahermosa, Xalapa y Zacatecas.

Las entidades con mayores porcentajes de acreditación de médicos fueron Campeche, con 67 por ciento; Aguascalientes, con 62, y Oaxaca, con 61. En contraste, las que tuvieron la menor participación fueron Colima, con 30 por ciento; Jalisco, con 28, y Guanajuato, con 25.

