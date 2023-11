Jorge Ricardo y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que ayer lo esperaban, Marcelo Ebrard no asistió a la sede nacional de Movimiento Ciudadano, ubicada en la Ciudad de México, para registrarse como aspirante a la candidatura presidencial de ese partido.

Incluso, antes de que cerrara la jornada, el equipo del ex Canciller descartó su presencia.

«No se va a inscribir hoy (ayer)», manifestó Daniel Millán, vocero del ex funcionario cuestionado sobre el posible registro.

Ebrard tiene previsto dar un mensaje hoy. «El próximo lunes a las 10 AM les comparto por esta vía mis consideraciones respecto al 2024 y las tareas hacia adelante», escribió el pasado viernes.

BUSCAN CANDIDATURA

El proceso naranja, que cerró a las 19:00 horas, sumó a siete interesados.

La primera en realizar el trámite fue la senadora Indira Kempis, quien llegó a la sede nacional a las 10:00 horas. El segundo registro correspondió al Gobernador de Nuevo León con licencia, Samuel García, quien a las 12:16 horas recibió su constancia.

A las 15:00 horas quedó el registro de la ambientalista y activista Lorena Romo; pocos minutos después hizo lo propio Javier Gerardo Limones Ceniceros, presidente de la Asociación Mexicana de Orientación Naturista y Francisco Javier Rodríguez Espejel, miembro de la sociedad civil.

A las 17:00 horas se anotaron Ana María Moreno Hernández y Benjamin Antonio Russek de Garay, de la sociedad civil.