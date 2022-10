Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A más de seis meses de su inauguración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha utilizado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a pesar de que ha viajado a destinos con vuelos desde la nueva terminal aérea.

De acuerdo con una revisión de las operaciones del AIFA y las giras presidenciales, al menos en una decena de ocasiones el Mandatario federal ha preferido viajar por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en vez del AIFA.

El listado de vuelos que López Obrador pudo haber hecho desde el AIFA incluye los destinos de Cancún, Quintana Roo; Villahermosa, Tabasco; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco, y Tijuana, Baja California.

La nueva terminal área de Santa Lucía comenzó a operar el 21 de marzo. La primera vez que el Presidente pudo volar desde ahí, según la bitácora, fue el 28 de abril, a Cancún, pues al día siguiente dio su conferencia matutina en ese destino turístico.

El 1 de mayo, el Jefe del Ejecutivo viajó del AICM a Villahermosa para la conmemoración del Día del Trabajo en la Refinería de Dos Bocas; el mismo día regresó de la capital de Tabasco a la Ciudad de México.

Una semana después -el 13 de mayo- voló a Monterrey y ese mismo día regresó a la CDMX desde Guadalajara después de ofrecer la conferencia matutina y supervisar el Plan de Extensionismo Agrícola, respectivamente.

Posteriormente, ha usado la terminal capitalina para ir o regresar de Villahermosa, Puerto Vallarta, Cancún, Monterrey y Tijuana.

En las últimas semanas, ha optado por usar helicópteros militares para movilizarse en las giras, por ejemplo, en el sureste (Tren Maya) y la visita a pueblos indígenas de la zona centro.

En julio pasado, al ser cuestionado si ya había usado el AIFA, López Obrador dijo que utilizará «cuando pueda» el que considera el mejor aeropuerto de Latinoamérica, y argumentó que no ha volado desde ahí para no hacer «show».

-¿Ya lo estrenó?, le preguntaron el pasado 26 de septiembre en la conferencia en Palacio Nacional.

«No todavía, pero ya, cuando yo pueda. O sea, es que no voy a hacer un show, o sea, no, no hay necesidad; todo a su tiempo. Dicen: ‘Bueno, pero no se usa’. No, sí, hay vuelos y cada vez van a haber más vuelos», respondió.

-¿Cuándo haría su primer viaje en el AIFA?, le cuestionaron al día siguiente en el mismo espacio.

«Pues cuando yo pueda. Es que ahí se están mudando poco a poco los de las empresas. Y no queremos forzar a nadie, o sea, no los queremos tocar ni con el pétalo de una rosa, porque vamos muy bien», señaló.

López Obrador también ha dicho que hay vuelos que salen del AIFA con poco pasaje por los horarios, aunque ha insistido en que, aún cuando llegar a Santa Lucía requiere más tiempo de traslado para los pasajeros, la tecnología con que cuenta permite recuperar ese tiempo en el proceso de documentación y embarque.